El TSJ rechaza convertir en fija a una interina del Ayuntamiento

La Sala del TSJ considera que no puede aplicarse a este caso, como hizo el juzgado en primera instancia, la sentencia dictada el 19 marzo de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que no concurre una sucesión de contrataciones temporales, sino una única relación laboral prolongada en el tiempo. Así lo ha establecido ya el Tribunal Supremo, concretamente su Sección Cuarta de lo Contencioso, que en una sentencia de 28 de mayo de 2020 vinculó la aplicación de esa sentencia del TJUE a supuestos de sucesivos contratos o relaciones temporales de duración determinada. En el caso analizado, la trabajadora lleva unos quince años de forma ininterrumpida ocupando una plaza de conserje municipal que el Ayuntamiento no incluyó en una Oferta de Empleo Púbico hasta finales de 2018. Por ahora, la trabajadora continúa en el mismo puesto, hasta que se adjudique tras la oposición, según fuentes municipales. La sentencia del TSJ puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.