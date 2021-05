Los turistas británicos podrán llegar a la Costa Blanca sin PCR a partir de la próxima semana

No obstante, los hoteleros no se fían del todo y dudan de los plazos para poder recuperar el turismo británico, pese a los datos excelentes de incidencia del covid -45 casos por cien mil habitantes en el Reino Unido por los 25 de Benidorm o menos de 30 en la Comunidad Valenciana-, ya que las declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, no insinúan un paso adelante positivo inmediato. A pesar de que el propio Gobierno británico también esté recibiendo presiones de su industria turística, tanto la local, que lleva si recibir visitantes desde hace un año, como de los turoperadores, que mueven millones de turistas por todo el mundo, cuatro millones en la Costa Blanca. «En la feria se respira optimismo y hay señales de recuperación pero debemos ser muy prudentes porque Boris Johnson puede decidir cualquier cosa. Desde situar a España en verde, mantenerla en ámbar o librar solo a las islas Canarias y Baleares. Por esos insistimos en que se deben territorializar las restricciones. En la Comunidad Valenciana tenemos menos incidencia que en el Reino Unido», subraya Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec.

En cuanto a Baleares, ayer la presidenta Francina Armengol informó que los turistas con una dosis de vacuna o que lleguen de una autonomía con una incidencia menor a 60 casos podrán viajar a las islas sin PCR, una buena noticia para la naviera alicantina Baleària, que conecta Dénia con las islas.

Un camino largo

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia inauguraron una nueva edición de Fitur en la que expertos y empresarios trasladaron que el buen ritmo de vacunación y el descenso de la incidencia del covid pueden posibilitar que el rebrote del turismo arranque con fuerza este verano. Hay muchas ganas de viajar y una demanda cautiva, pero también limitaciones económicas por la crisis derivada del covid.

Menos optimista se mostró Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, (OMT), que advierte de que «la crisis ha golpeado duramente a todos los países, pero sobre todo a los menos desarrollados». A su juicio, «la recuperación puede tardar entre 2 y 4 años», por lo que «los próximos tres ejercicios van a ser claves para el relanzamiento del turismo, pero también van a constituir una oportunidad para transformar su relación con el clima, la naturaleza y la economía».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, arrancó la primera jornada de Fitur con una batería de reuniones de trabajo con asociaciones del sector y un mensaje claro: la estrategia es la de atraer a corto plazo al turista nacional, aunque sin dejar de poner el foco de atención en la captación de viajeros extranjeros, mediante corredores seguros anticovid. «Tenemos que ser conscientes en este momento de dónde podemos llegar a corto plazo y dónde queremos llegar a largo plazo. A corto plazo queremos, lo antes posible una recuperación de nuestro sector, por eso venimos a Fitur». Mazón anima a los turistas de proximidad a ultimar sus desplazamientos a la provincia de Alicante este verano. «Al mercado nacional queremos recordarle que tenemos a las puertas del verano todas nuestras instalaciones preparadas, nuestro sector preparado, nuestras comunicaciones en perfecto estado. La Costa Blanca lo sabe hacer, así como nuestros hoteleros, nuestros campos de golf, nuestros campings, nuestro turismo deportivo y de interior y así sucesivamente».

En esta jornada inaugural el presidente también cerró con Peter Walton, director ejecutivo de la Asociación de Turoperadores de Golf, una alianza para posicionar a la provincia como destino preferente de este deporte. La asociación incorporará los campos de golf asociados de la provincia a su sello de calidad. Así se lo trasladó Walton por videoconferencia al presidente de la Diputación, al director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y al secretario general de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, Ángel Llopes.

La Costa Blanca ocupa un estand de 205 m2. Se han extremado todas las medidas de seguridad y protocolos covid, establecidas por IFEMA, con severas medidas de control de aforos en los estands, por lo que muchas de las presentaciones se llevan a cabo de manera digital.

Salvo las jornadas gastronómicas en torno a «Alicante ciudad del arroz» en varios restaurantes madrileños, la restricciones por el covid provocan una feria descafeinada y sin apenas imagen. Ni folletos, ni mostradores, ni animación callejera.

Toros y congresos para la plaza de toros de Alicante

A falta de avanzar en el futuro palacio de congresos de Alicante en el puerto, que estará si no pasada nada para 2024, el alcalde, Luis Barcala, presentó en Fitur la incorporación de la plaza de toros al conjunto de infraestructuras de la ciudad en la que se puedan celebrar congresos y eventos, al margen de las corridas de toros. Luis Barcala subraya que «el coso alicantino se reinventa con una imagen renovada para adaptarse a la sociedad del siglo XXI y ser una herramienta más de la ciudad de Alicante como sede de congresos y de todo tipo de eventos corporativos».