Los «vacunódromos» de IFA y Ciudad de la Luz cumplen un mes con 100.000 pacientes inmunizados

Es una de las imágenes más impactantes que deja esta pandemia. Los antiguos estudios de cine de Ciudad de la Luz y las instalaciones de IFA convertidos en lugares de vacunación masiva frente al covid. Los dos «vacunódromos» de la provincia cumplen un mes de funcionamiento y por ellos han pasado casi 100.000 personas. Todo en estas instalaciones está medido al milímetro para que, por mucha gente que haya citada de manera simultánea, todo el circuito sea ágil y en ningún momento se produzcan aglomeraciones que puedan suponer un riesgo de contagio. En menos de media hora, la persona que llega a vacunarse sale por la puerta con el pinchazo puesto. Todo teniendo en cuenta que tras recibir la vacuna hay que esperar 15 minutos por si hay alguna reacción adversa.

Personal

Entre 78 trabajadores sanitarios de distintas categorías, en el caso de IFA, y 110 en Ciudad de la Luz trabajan para que todo el engranaje funcione perfectamente. Los «vacunódromos» están divididos en tres zonas bien diferenciadas. Una primera de «chek list» para comprobar que el paciente tiene la cita correcta. Un segundo espacio para la vacunación y finalmente una tercera zona de espera para comprobar que la vacuna no hace reacción. Y en los tres espacios mucho personal para informar a la gente de cuál es el siguiente paso y que no haya nadie perdido deambulando por las instalaciones. En la «trastienda» de estos espacios, decenas de enfermeros se encargan de extraer con jeringuillas las dosis de los viales para tener un mayor control de las vacunas y para que los enfermeros que las administran sólo se tengan que encargar del pinchazo.

Una logística que, a priori no es sencillo montar. «No hay muchos espacios físicos que sean capaces de albergar tal volumen de personas garantizando en todo momento que no haya colas ni aglomeraciones y que además sean diáfanos para poder montar cada una de estas tres zonas necesarias», señala Carlos de Gregorio, director médico de Atención Primaria en el departamento del Hospital General de Elche y responsable del punto de vacunación de IFA.

El único inconveniente de estas instalaciones es que se encuentran alejadas de los núcleos urbanos, lo que complica el acceso a las personas que no conducen. Una dificultad que se palía con las lanzaderas de autobuses que cada media hora salen desde diferentes puntos de Elche y Alicante.

Para Inés Montiel, directora médica de Atención Primaria en el departamento del Hospital General de Alicante y responsable del punto de vacunación de Ciudad de la Luz, la principal ventaja de los «vacunódromos» es que permiten «concentrar recursos, lo que hace que seamos mucho más eficaces». Además, librar a los centros de salud de la tarea de vacunar «permite que éstos se puedan dedicar a la atención a los pacientes crónicos». Montiel también coincide en la necesidad de contar con un espacio grande para concentrar a un volumen importante de personas. «Por los centros de salud no pueden pasar entre 400 pacientes por hora y hasta 640, que es el máximo previsto en Ciudad de la Luz. Esto supone que en los 15 minutos de espera tras la vacunación se pueden llegar a concentrar 150 personas. De ahí que necesites tener un espacio muy grande».

Hasta el momento los dos «vacunódromos» no han funcionado a pleno rendimiento debido a que no han llegado aún dosis suficientes. Será a partir de junio cuando el Consell tiene previsto que de verdad arranque la vacunación masiva y cuando estas instalaciones puedan funcionar todos los días de la semana. Tanto Montiel como De Gregorio calculan que estos puntos de vacunación se mantendrán abiertos por lo menos seis meses.

Más puntos de vacunación a partir del lunes

La Conselleria tiene previsto poner en marcha nuevos puntos de vacunación a partir del lunes en previsión del envío de más vacunas a partir del mes de junio. Así, Sanidad habilitará 133 nuevos puntos de vacunación en toda la Comunidad Valenciana, 46 de los cuales se ubicarán en la provincia de Alicante. En concreto abrirán sus puertas 101 espacios de vacunación municipales, que se unen a los 32 puntos que actualmente ya se encuentran en funcionamiento. De esta forma se va a poder administrar la vacuna a más de 400 personas cada tres minutos.