Padres y sindicatos reclaman mantener baja la ratio por aula pese a reducir las distancias

Así lo expresaron con motivo de la reunión del Foro Educativo ante el que el conseller, Vicent Marzà, expuso las medidas aprobadas así como su pretensión de que la enseñanza vuelva a ser totalmente presencial si la situación pandémica lo permite. En palabras de los representantes de la comunidad educativa, su intervención decepcionó al no incluir más detalle sobre la organización.

«No queremos volver a ratios anteriores a la pandemia. Se tiene que negociar un nuevo acuerdo que contemple la reducción de ratios», subrayan desde CC OO. «Para atender a las medidas propuestas para el próximo curso, siguen siendo imprescindibles la bajada de las ratios, la adecuación de nuevos espacios y el refuerzo de las plantillas docentes al menos en un 10%», coinciden en UGT.

Sostienen que 25 niños por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato «son demasiado elevados incluso en una situación normal». Las confederaciones de padres de alumnos Covapa y Gonzalo Anaya consideran igualmente imprescindible la rebaja de la ratio prevista en un curso que todavía no ha dicho adiós al virus. Y exigen la presencialidad total, sumada a la premisa de que no haya más alumnos por clase. Dicen que la autoridades educativas se lo deben al alumnado.

Tampoco ANPE comparte las nuevas medidas «porque relajan las actualmente establecidas y el alumnado seguirá sin estar vacunado». Consideran «imprescindible» mantener los desdobles actuales de aulas así como el profesorado contratado, extremos en los que también coinciden el resto de formaciones docentes.

Por otra parte, desde los sindicatos coinciden en reclamar que se retrase la vuelta a clase una semana, para el día 13 de septiembre y no el 8. «Empezar el 8 de septiembre en todas las etapas educativas es algo precipitado», señalan los delegados del profesorado, mientras los padres no entran a debatir fechas porque lo que quieren es que los alumnos no vuelvan a ser los grandes perjudicados de una situación que este curso ha originado clases en días alternos para muchos de ellos, en los cursos de Secundaria y Bachillerato.

Rechazan que se obligue al docente a dar varias asignaturas en la ESO

La decisión de Educación de mantener la obligación de que los profesores de primer curso de la ESO impartan varias asignaturas, y trabajen con los alumnos por áreas, ha recibido la oposición frontal de la totalidad de los representantes docentes. Exigen que se deje a voluntad de los docentes, como señalan desde el STEPV y ratifican los demás, mientras desde Educación solo dejan dicha opcionalidad para segundo curso de ESO. «No hay estudios o análisis sobre la aplicación de la enseñanza por ámbitos este curso» como para mantenerla el que viene, puntualizan, y añaden que una mejora supuesta para el alumnado después de que pasaran seis meses sin clases -de marzo a agosto- «no debería significar que se imponga para siempre».