76.000 alicantinos ante una compleja decisión

Algunos compañeros de la farmacéutica ya la contemplan. «Yo la segunda dosis me la pondré de AstraZeneca porque es la recomendación del fabricante, es lo más testado y no acabo de confiar en una mezcla de vacunas», dice Luis Marco. A su lado, Paco García tiene más dudas: «No lo tengo todavía claro», mientras que Mari Carceller asegura que antes le preguntará a su médico habitual.

Las intervenciones televisivas de los científicos se convierten también en una posibilidad para encontrar una resolución a la indecisión. «Por mí mismo no tengo un criterio», cuenta Víctor S. «Yo siempre he querido ponerme la segunda de AstraZeneca, porque lo de mezclar vacunas no me da buen ‘feeling’; pero realmente en lo que me voy a basar es en las indicaciones de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y de lo que puedo escuchar de los científicos por televisión», explica este joven de 27 años.

Expertos como José Tuells, director de la Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante, se convierten en destinatarios del interrogante que comparten 196.843 valencianos de menos de 60 años, 76.000 de ellos alicantinos. Su recomendación es AstraZeneca si tras la primera dosis no ha habido efectos adversos graves, «pero si la experiencia no ha sido buena, tiene Pfizer», añade. «Lo indicado es ponerse la segunda dosis igual que la primera, hay un ensayo clínico de 30.000 personas y luego la experiencia real de millones de personas frente a un estudio de 600 personas», desgrana el especialista alicantino. No obstante, se muestra optimista e indica que con la nueva decisión «se quita la incertidumbre sobre la segunda dosis y con cualquiera de las dos opciones no hay un descenso de la capacidad de inmunización, no hay un aumento en el riesgo».

Ese mismo mensaje positivo lanzaron desde el sindicato de educación Stepv, el mayoritario en la docencia pública, quienes creen que la decisión permitirá «dar tranquilidad a la gente que tenía dudas de ponerse la segunda si era con AstraZeneca». «No lo tengo claro todavía, me tengo que informar», explica Carla G., profesora.

La recomendación de María Garcés-Sánchez, investigadora del Área de Vacunas de Fisabio y representante del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, no obstante, es inocularse AstraZeneca. «Hay muchísimos ensayos que demuestran que si no se ha tenido una reacción adversa a la primera dosis esta no aparece con la segunda», explica al tiempo que desgrana que la segunda dosis es un «efecto buster, de recuerdo, para generación duración en los anticuerpos». «La que pongan está bien y funciona» es la sugerencia que hace Salvador Peiró, experto de Salud Pública en Fisabio. «Las dos alternativas son buenas», añade.

Mientras tanto, la Conselleria de Sanidad pide «tranquilidad y tiempo» para trabajar en la parte organizativa que se requiere. Entre otras, será necesario habilitar una herramienta para comunicar la decisión y tener preparados los viales al llegar al punto de vacunación. Las 76.000 personas afectadas en la provincia debían recibir a las 12 semanas su segunda dosis, aunque la pauta finalmente se ha retrasado hasta la semana 16, que se cumplirá a principios de junio.