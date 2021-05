Un juez investiga a dos docentes y a una inspectora por un párrafo en valenciano

Por el momento, ya han declarado en el juzgado en calidad de investigadas la directora del colegio público Mediterráneo y una tutora. Y en dos semanas ha sido citada la inspectora encargada del centro. El juez también ha tomado declaración al padre, quien se ratificó en la denuncia y está personado como acusación particular. Su abogado reclama 15 años de inhabilitación para ambas docentes.

Ante las imputaciones, familias del centro han empezado a recoger firmas de apoyo a las docentes y este viernes ya habían recogido más de 200. «Ante las graves repercusiones de los recientes acontecimientos, que han afectado en primera línea a la directora y a una de las profesoras tutora de nuestro colegio CEIP Mediterráneo, las familias y profesorado que configura la comunidad educativa del mismo queremos dejar patente, mediante las firmas adjuntas, nuestro apoyo incondicional a ambas en su profesionalidad y desarrollo de su labor pedagógica y en el extraordinario funcionamiento del centro en todos los ámbitos», asegura el escrito en el que se están recabando los apoyos.

Las investigadas están recibiendo asistencia legal de la Abogacía de la Generalitat. Por el momento la Fiscalía no se ha personado en estas diligencias. El padre presentó la denuncia ante el Ministerio Público, pero unos pocos días después lo hizo ante el propio juzgado y la tramitación de la primera no continuó. En las declaraciones señaladas hasta la fecha todavía no se ha personado ningún fiscal en estas diligencias.

La excursión

Los hechos se remontan al 22 de enero de 2020 cuando el colegio tenía programada una excursión al centro de Alicante unos días después y envió una carta a los padres informando de la actividad para que dieran su autorización. Las dos docentes sostienen que, aunque la carta estaba en bilingüe «por error» se envió un párrafo sin traducir al castellano , en el que se indicaban cuáles eran los objetivos de la actividad. El padre llamó al colegio para exigir que le mandaran la carta traducida del valenciano. El día anterior le llamaron para que reconsiderase su actitud, aunque ya no había tiempo material para que se tradujera la carta. Finalmente, la excursión se acabó suspendiendo porque empezó a llover, pero el padre tampoco llevó a la niña al colegio, según las explicaciones que ambas han dado.

A continuación, el denunciante pidió el proyecto lingüístico del centro, pero en el centro solo se disponía de copia en valenciano, hecho que también se recogía en la denuncia presentada. El padre sostiene que se sintió coaccionado por haber pedido que se tradujera un documento a su lengua materna y que no comprende el valenciano. El padre, que llegó a la Comunidad Valenciana desde Asturias hace quince años, y se casó y reside con su mujer en Alicante desde hace trece años, aseguró en su día a este diario que desde que su hija está en el centro hacía ocho años nunca había tenido problema alguno, pero que en el plazo de pocos días coincidieron sendas comunicaciones del centro únicamente en valenciano sobre actividades y tutorías que siempre había recibido en las dos lenguas oficiales.