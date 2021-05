Mazón insta a Gobierno a que logre que el Reino Unido ponga en "verde" a la Costa Blanca

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha instado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a negociar y reivindicar ante el Gobierno británico el ‘semáforo verde’ para la Comunidad Valenciana con el fin de que los turistas procedentes del Reino Unido no se vean obligados a guardar cuarentena tras su estancia en la Costa Blanca.

“Lo importante es el mensaje a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, que, por un lado, anuncia que ya no serán necesarias las PCR para los turistas británicos, pero, por otro, no está negociando ni reivindicando ante el propio Gobierno británico que los viajeros nacionales del Reino Unido, cuando vuelvan a su país, no deban guardar una cuarentena de diez días, como se exige en estos momentos”, ha explicado el presidente.

Mazón ha hecho estas declaraciones en FITUR, donde hoy participa en la tercera jornada de este certamen internacional al que asiste el Patronato de la Costa Blanca con el objetivo, a corto plazo, de captar al turista nacional para la temporada estival y, a medio plazo, de recuperar al viajero internacional, especialmente al británico, principal emisor de tránsito hacia la provincia.

El también presidente del organismo turístico de la institución provincial ha lamentado que la Costa Blanca “todavía no está en el semáforo verde, sino naranja”. Por tanto, según ha matizado, “esta situación convierte en infructífera la medida”. Mazón ha considerado que la prioridad en estos momentos es la de “negociar y, sobre todo, no discriminar entre comunidades autónomas”.

“Si tenemos uno de los mejores datos de incidencia del coronavirus de toda España en la Comunitat Valenciana, lo que hay que hacer es presionar al Gobierno británico para que entienda que los turistas que se desplacen hasta nuestra provincia, a su vuelta deben estar en situación de luz verde, sin aislamiento posterior. Es una medida que necesitamos urgentemente”, ha concluido el responsable alicantino, quien ha indicado que cualquier avance en este sentido “será positivo”.

Mazón ha detallado que, si deja de pedirse una PCR negativa a los turistas británicos que lleguen a la Comunitat y a la provincia de Alicant “que para nosotros son nuestra prioridad”, no se entiende que a su regreso el Gobierno británico les confine durante 10 días.

“En España seguimos en semáforo naranja y no en verde y, por tanto, los avances no sirven de mucho. Lo importante es que política e institucionalmente tanto Pedro Sánchez como Ximo Puig negocien, presionen y reivindiquen ante la Embajada y el Gobierno británico que la Comunitat Valenciana, con los mejores datos sanitarios a nivel nacional y europeo, pase a luz verde ya”, ha reclamado el presidente. “Si todo el esfuerzo que ha hecho el sector no lo revalorizamos no vale para nada. Hay que reivindicar”, ha zanjado Mazón.