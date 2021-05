Puesta de largo en Fitur de la serie de Movistar "Paraíso" rodada en parte en la Costa Blanca

El titular de Turisme ha señalado que "la Comunitat Valenciana acude como en ediciones anteriores a 'Fitur Screen', con el objetivo de constituirse en el espacio común bajo el que se agrupan las diferentes 'Film Offices' de la Comundad Valenciana". Al tiempo que ha hecho hincapié en que "la relación del turismo con el cine y con la vida es un triángulo extraordinario".

Además, ha señalado que "la cantidad de mensajes que transportan un territorio a través del cine nos parece una manera maravillosa de promocionarnos en el mundo".

Turisme CV cuenta en 'Fitur Screen', con un stand de 20 metros cuadrados, en el que tienen cabida las estrategias promocionales relacionadas con el turismo cinematográfico de la Comunitat Valenciana. "Nuestra presencia en 'Fitur Screen' es un paso más en la coordinación de las 'Film Offices' de la Comunitat Valenciana, bajo el paraguas de Valencia Region Film", ha señalado Colomer.

Este año hay que destacar que, junto a los rodajes de películas y series, la Comunitat Valenciana celebra el Año Berlanga, que tendrá su culminación con la gala de los premios Goya 2022, que se celebrará en Valencia.

Por último, Colomer ha incidido en que "Berlanga supo atrapar el genio artístico valenciano y conectó con el alma de la Comunitat". Para el presidente de Turisme CV "el Año Berlanga es muy importante para nosotros, y ojalá sea para la recuperación turística y para la del cine en las salas".

Paraíso traslada al espectador a la Comunidad Valenciana en 1992- La trama se centra en la misteriosa desaparición de tres chicas de 15 años (Sandra, Eva y Malena) en una discoteca de un pueblo costero. Javi, el hermano pequeño de una de ellas, desesperado al ver que la policía no está encontrando respuestas ni pudiendo resolver el caso, decide comenzar él mismo una investigación por su cuenta. Pero, no estará solo. Le acompañarán sus mejores amigos de la infancia, Quino y Álvaro, y Zeta, el matón de la clase. Aunque son conscientes de lo peligrosa y complicada que puede ser esta operación, jamás llegaron a imaginar lo que iban a encontrar. Pista tras pista, el grupo de jóvenes amigos encontrará evidencias de que los secuestradores de las jóvenes no pertenecen a este mundo. Esta aterradora verdad cambiará la vida de los protagonistas y les llevará a cruzar límites insospechados.

Trailer oficial. https://www.youtube.com/watch?v=R3gAWtlsQXw