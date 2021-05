«YouTube es muy útil para aprender más por tu cuenta»

A sus 16 años, el alicantino Hugo Lladró, en primer curso de Bachillerato, es el segundo mejor de toda España en cálculo, y asegura que la pruebas se las ha preparado por su cuenta.

¿Qué le llevó a presentarse a las olimpiadas académicas?

Me enteré buceando en internet, en la web del concurso, y para prepararme aproveché todos los ejemplos de problemas y soluciones que incluyen de otros años. Estudiando con eso es como me preparé básicamente.

Normalmente el alumno se apoya en los profesores de su instituto para estar pruebas, ¿usted no los necesitó?

Se ofrecieron con contenidos extra y me ayudaron en cierta medida también, pero hace tres años ya me presenté a otro concurso matemático, Cangur, y conseguí el primer puesto de la Comunidad en tercero de ESO. Tampoco me preparé mucho, un par de pruebas con los profesores.

¿Tiene antecedentes matemáticos en su familia?

En absoluto. Mi madre es Química y mi padre Ingeniero, pero desde pequeño siempre he tenido mucho interés por las matemáticas. Siempre estaba jugando con los números a hacer sumas y con puzzles.

¿Juegos siempre matemáticos?

También leía mucho y jugaba con videojuegos, además de estudiar música.

¿Cree que la música influye en las matemáticas?

Creo que sí, están bastante relacionadas. A la hora de leer una partitura tienes que interpretar las notas y eso es básicamente hacer una ecuación o una suma.

¿Qué objetivos tienen sobre estudios o laborales de futuro?

Tengo pensado estudiar Matemáticas en la Universidad de Alicante y luego ser profesor en un instituto o en la UA, donde sea.

¿Docente más que investigador?

La investigación me gusta pero hay que ser muy bueno para dedicarse a eso.

¿Y no cree que serlo con los resultados que está logrando?

No me lo termino de creer, aunque conseguí un certificado de excelencia académica el año pasado y tengo una media de 9,6 en la ESO.

¿Cómo suele estudiar?

Investigo por mi cuenta temas más avanzados del temario, según lo encuentro en internet. Verlo uno mismo ayuda más que cualquier teoría. YouTube y muchas webs son muy útiles, lo ilustran muy bien todo. Los maestros son muy importantes pero también lo es ser autodidacta.

¿Alguna dificultad este curso covid?

Solo puedo venir los días impares y en casa no es fácil concentrarse para estudiar y hacer deberes.