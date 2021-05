Mazón redobla los ataques al Gobierno: «Es de justicia defender el trasvase»

La defensa de los regantes se convierte cada vez más en la Comunidad en una cuestión de partidos, aunque curiosamente todos apuestan por ampararles. El líder provincial del PP en Alicante, Carlos Mazón, afirmó ayer que el recorte del trasvase Tajo-Segura no solo no protege al medio ambiente, sino que lo perjudica, y arremetió contra la postura que han adoptado en este asunto tanto el Gobierno central como el jefe del Consell, Ximo Puig. Los socialistas no tardaron en contestar y remarcaron que harán lo posible «para que no llegue ni un hectómetro menos de agua», explicó Jose Chulvi, secretario general de la formación. «Las guerras del agua del PP no han traído una sola gota a la Comunidad», añadió el dirigente socialista.

El presidente de la Diputación de Alicante, Mazón, afirmó que el recorte del trasvase Tajo-Segura «no es una lucha a favor de la transición ecológica ni de la sostenibilidad, más bien al revés». Así se pronunció ayer el líder provincial del PP en un acto en defensa del agua que tuvo lugar en la sede de su partido, donde insistió en que «la alternativa de la desalación no es medioambiental» al tiempo que puso en valor los recursos hídricos y apuntó que defenderlos «es una cuestión de justicia».

El dirigente popular arremetió contra el Gobierno de España, a quien culpó de decidir «que la Comunidad Valenciana no es merecedora del medio ambiente, de la sostenibilidad», características que apuntó que podrían perderse. «La supervivencia de 44 millones de árboles reside en el Tajo-Segura y la alternativa de la desalación no es medioambiental, porque si se cuadriplica el coste energético se afecta al medio ambiente», manifestó.

«Lo que no es ecológico con esta última afrenta, el recorte del Tajo-Segura, es que la reserva de la huerta de Europa acabe convirtiéndose en el primer desierto político de Europa. Eso sí es acelerar el cambio climático», criticó Mazón en una clara alusión al Ministerio de Transición Ecológica, que se mantiene firme en su postura, junto al aval del Consejo Nacional del Agua, por modificar las normas de explotación del recurso hídrico.

El líder del PP aseguró que es «una aberración» llamar Ministerio de Transición Ecológica «a aquel que por criterio político está acelerando la falta de ecología», y arremetió también, en el plano autonómico, contra la postura del presidente de la Generalitat. «Es hora de defender lo que nos corresponde, no de dejar los brazos caídos. Puig ha defendido no defender a su tierra», apuntó Mazón.

El dirigente popular afirmó que el PP ha intentado solventar este asunto, que afecta a los regantes, de muchas maneras, y hizo referencia a las alegaciones a los planes de cuenca. Del mismo modo, Mazón aseguró que defiende de igual forma a Castilla La Mancha, «también perjudicada por la falta de inversiones» y que, subrayó, «necesita agua tanto como nosotros» . «Tienen derecho al medio ambiente y a una mejor calidad del agua, como nosotros. No vamos a entrar en guerra con nadie», añadió.

En el encuentro en la sede del PP también estuvo presente la vicesecretaria de sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez; la Síndica del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Eva Ortiz; Ana Serna, diputada del ciclo del agua de la Diputación de Alicante; Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante; Javier Berenguer, vicepresidente de SCRATS y Eladio Aniorte, presidente de Asaja.

Rodríguez afirmó que el agua «es fuente de vida y medio ambiente puro», y manifestó que el trasvase «depende la huerta de Europa». Asimismo, Rodríguez pidió que se utilicen los fondos europeos para un gran plan de regadíos y para modernizar las infraestructuras. «La utilización de los recursos debe ser más eficaz y más eficiente», sujetó.

Eva Ortiz también intervino en el acto, durante el que señaló que de este trasvase «dependen 110.000 puestos de trabajo y se ven afectados 88.000 regantes y sus familias».

Reacción socialista

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia y diputado socialista en las Cortes Valencianas, Jose Chulvi, volvió a incidir, tras las declaraciones de Mazón, en que su formación hará lo posible para que no llegue menos de agua a la Comunidad Valenciana.

Chulvi se remontó a la época de Mariano Rajoy como presidente y aseguró que esa es la única vez que el agua del trasvase Tajo-Segura no llegó a la Comunidad. «Para los socialistas valencianos el trasvase es irrenunciable y lo defenderemos sin demagogias baratas», determinó el dirigente socialista, quien apuntó que el Consell «pondrá en marcha todas las herramientas a su alcance» para garantizar la cantidad de agua «que nos pertenece».

«El Consell de Ximo Puig ha acudido ya en más de 40 ocasiones a los tribunales para defender los intereses de los regantes, eso es buscar soluciones y no la demagogia del PPCV», criticó el secretario del PSPV, quien instó a Mazón a que dejara «de politizar un asunto tan importante como es el agua para la provincia de Alicante solamente por un interés electoral».

Chulvi valoró como un «uso partidista y estéril» la manera en la que el PP está tratando el asunto del agua y apostará, según el dirigente, por soluciones que no pasan por la confrontación.