La pandemia frustra cientos de «sí, quiero»

La epidemia de coronavirus ha frustrado los planes de boda de cientos de alicantinos que por diversas causas, como Sofía y Luis -nombres ficticios por petición expresa de ella, para guardar su intimidad-, no pudieron intercambiarse los anillos en 2020 ni tampoco lo harán en 2021, a pesar la baja incidencia del virus y del levantamiento de muchas restricciones. El miedo a posibles contagios entre los invitados o a que un repentino empeoramiento de los casos lleve a las autoridades a imponer nuevas medidas son los principales motivos. Aunque, sobre todo, el deseo de muchos novios de «tener una boda como las de antes» es lo que más peso tiene cuando deciden seguir esperando «el tiempo que haga falta», explica Paqui Agulló, responsable de Eventos de Algodón.

El golpe que esta crisis sanitaria ha provocado en el sector de las bodas es impactante. En 2019, la provincia celebró cerca de 5.000 enlaces matrimoniales frente a los 1.389 que tuvieron lugar en 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El descenso fue de más del 70%, precisamente porque el confinamiento arrancó justo cuando empezaba la temporada alta de las «BBC» -bodas, bautizos y comuniones- y ya todos sabemos lo que vino después.

Si el anterior fue malo, el presente tampoco se presume mucho mejor. Vicente Mendoza, propietario del catering Mendoza, que gestiona en exclusiva las celebraciones de una finca y un centro de eventos en la Marina Baixa, así lo confirma: «No tenemos ni una sola boda a corto plazo», lamenta, para después explicar que muchos contrayentes que han decidido seguir adelante ahora buscan restaurantes o espacios más pequeños, puesto que el número de invitados tiene que ser muy reducido.

Javier Ruiz, gerente del grupo alicantino Juan XXIII, corrobora con más datos la parálisis que sufre el sector. «Desde que nos confinaron el año pasado sólo hemos hecho tres bodas: dos en 2020 y una este año, y las tres con poca gente, nada que ver con lo de antes», afirma. En esta empresa, el 80% de las celebraciones del año de la pandemia se aplazaron directamente al 22, aunque esperan que a partir del mes que viene, si se levanta el toque de queda nocturno y se permite el baile en la barra libre, «puedan entrar algunas reservas».

En el perchero

En la tienda Pronovias de Alicante se acumulan los que son la joya de la corona en todas las bodas: el vestido de la novia. «Tenemos vestidos de novias que ya no se van a casar porque han dejado la relación y su traje se ha quedado aquí. O también, de algunas que han decidido no casarse por otros motivos», relata Fátima Durá, quien, no obstante, apunta que la gran mayoría de parejas «está esperando a que la cosa mejore y puedan celebrar la boda que tenían planeada». Sin embargo, muchos ajuares de novia se quedarán sin estrenar o tendrán que transformarse.

Pese a que los datos de natalidad no reflejan el «baby boom» que muchos preveían que podía producirse por el confinamiento, la cigüeña ha llamado este año a la puerta de muchas parejas cuando estaban casi a las puertas del altar. «Esta semana hemos tenido dos novias que se han quedado embarazadas antes de casarse y que han venido a ver cómo podíamos adaptarles el vestido, porque están aún de poquito tiempo y se pueden buscar opciones», agrega la portavoz de esta firma nupcial.

En casos en los que la gestación está más avanzada o ya se ha producido el nacimiento, la mayoría de novios también opta por esperar. Noelia Santacreu, de Bodas con Love, tiene al menos tres parejas en esta situación. «Ha sido un año sin bodas pero con mucho amor y los novios que han sido papás prefieren esperarse unos meses hasta que todo esté en mejores condiciones», apunta Santacreu.

¿Cuándo serán las condiciones idóneas? Las «wedding planner» y otros profesionales del sector coinciden en que, probablemente, ni siquiera en 2022 podamos volver a revivir los bodorrios que se hacían en la vieja normalidad. «Seguramente las condiciones serán algo mejores que ahora, pero tampoco hay nada que nos lo pueda garantizar: igual ahora es el covid-19 pero el año que viene quién sabe si la pareja puede tener un problema peor», mantiene Santacreu. Por eso, como también apunta Paqui Agulló, por la salud mental de los contrayentes las organizadoras recomiendan dos cosas: «Olvidarse de cómo eran las bodas antes y pensar en organizar la suya adaptada a los nuevos tiempos». Eso o esperar hasta que el covid desaparezca.

