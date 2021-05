El drama de una familia del Pla: camino al desahucio sin esperanza

Él es fontanero y su mujer se dedica a la limpieza en distintos hogares. Pagaban desde hace años un alquiler acordado con uno de sus familiares, que era propietario del piso donde viven. Pero ese pariente falleció y el nuevo dueño del inmueble les subió el arrendamiento hasta una cifra que explican que no les resulta posible poder pagar. Menos aún con una pandemia que les ha estado mermando la actividad laboral, cuentan.

Recibieron la notificación del desahucio y desde ese momento, además de intentar frenarlo en los juzgados, han estado consultando las alternativas a las que pueden acogerse en las instituciones públicas, aunque el recorrido no ha llegado a buen puerto.

La de Sergio es una familia en situación de vulnerabilidad, con un hogar al que entre él y su pareja logran llevar cerca de 600 euros todos los meses, y con dos menores a cargo: de 4 y 7 años. «Hace unos dos meses perdimos el recurso y nos dijeron que teníamos que abandonar la vivienda, pero todavía no nos ha llegado el lanzamiento», explica el fontanero.

El primer paso que dio Sandra, al verse en esta situación, fue pedir una cita con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante. La solicitó en el mes de octubre y se la concedieron para seis meses después, en marzo. Una vez allí, preguntó por la posibilidad de acceder a una vivienda social, y le informaron de que el tiempo medio de espera para acceder a una de éstas rondaba los dos años.

Actualmente, el parque de viviendas sociales de la Generalitat Valenciana está ocupado al completo. Y no solo eso, si no que, en la provincia de Alicante, hay aproximadamente 3.500 familias a la espera de acceder a un inmueble de este tipo -de las que el 40% están en la ciudad de Alicante-. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) cuenta con 3.671 pisos para alquiler social en la provincia, todos ya ocupados. «Hemos ido a todos los recursos y no hay nada. Nada para entrar de inmediato, de urgencia», explica Sergio.

Con la opción de una vivienda social bloqueada, una de las alternativas consiste en una ayuda económica para hacer frente a los primeros pasos de un alquiler común, pero profesionales del trabajo social coinciden en que esta opción no es aterrizable. «Sin contrato de trabajo y con los ingresos con los que contamos, nadie te alquila un piso», apunta Sergio.

Este padre explica que su situación se agrava al contar con menores a su cargo, y se muestra molesto porque, según señala, se le ha ofrecido, como una posible última alternativa, la opción de que los ellos se vayan a un albergue y sus hijos a un centro de menores. «Es algo que no se tiene ni que plantear. Separarme de ellos no es una opción en ningún caso», señala. El Ayuntamiento de Alicante, sin embargo, apunta que esto «no se corresponde con las formas de actuar de la Concejalía de Acción» y que, llegados a este punto y en un caso como este, a la familia se le ofrecería un hueco en un hostal, aunque no especifica durante cuánto tiempo.

En el mes de agosto acaba la fecha de aplicación del decreto aprobado durante el estado de alarma que ha paralizado muchos desahucios. Para cuando Sergio y su familia tengan que abandonar obligatoriamente el inmueble, este alicantino pide «un empujón». «Encontraremos trabajo pronto. Cuando esto mejore, conseguiremos salir adelante. Nos ayudaría una salida poco traumática para los niños, y, si pudiera ser, que no tuvieran que cambiar de colegio», señala. «Si no nos mantenemos fuertes, nos hundimos en la miseria», añade.

