Los regantes trasladan hoy a Madrid su rechazo a cualquier recorte en el trasvase Tajo-Segura

Las comarcas del sur de la provincia llevan hoy a Madrid su exigencia de que el trasvase Tajo-Segura se mantenga en las mismas condiciones que hasta ahora y no sufra ningún tipo de recortes. Los regantes han organizado una protesta que consistirá en una caravana de vehículos que recorrerá el Paseo de la Castellana de la capital de España, con el objetivo de hacer visible su gran malestar por el Gobierno y su absoluto rechazo a que se reduzcan las aportaciones hídricas. Una movilización a la que se espera la máxima asistencia, dentro de las férreas restricciones impuestas por la Delegación del Gobierno.

Como ya publicó este periódico hace algunos días, la administración estatal ha puesto condiciones muy estrictas para la realización de la protesta. La marcha se desarrollará entre las 11.00 y las 11.30 por el Paseo de la Castellana, hasta la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. Eso sí, la Delegación del Gobierno solo ha permitido la presencia de seis tractores y ocho camiones frigoríficos, y los coches particulares no podrán detenerse frente al Ministerio. La organización fletará autobuses, pero por precaución sanitaria frente al coronavirus en ellos no podrán ir más de 30 personas. Además, no podrán participar en la marcha.

El objetivo del Sindicato Central de Regantes es entrevistarse con la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, para explicarle la difícil situación a la que se enfrentarán si los recortes se ponen en marcha y, en consecuencia, los motivos para oponerse a ellos. No obstante, tal y como expresaba hace unos días el presidente de los regantes, Lucas Jiménez, no está claro que logren mantener ese encuentro.

A la movilización está previsto que acudan regantes, particulares y representantes políticos. En este sentido, la Generalitat estará presente a través de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, que anunciaron ayer su asistencia. Según informaron ayer fuentes de la Generalitat, de esta forma quieren dejar patente «el respaldo sin fisuras» del gobierno autonómico a las reivindicaciones en torno a la continuidad de la conducción hídrica que vienen formulando los sindicatos de regantes y el grueso de la sociedad civil de las comarcas del sur de Alicante. Mollà recalcó que «para la Generalitat el Tajo-Segura es irrenunciable» y que «está técnicamente avalado, justificado, racionalizado y cumple con los valores ambientales y socioeconómicos en un sector esencial».

Desde la Generalitat insistieron en que el funcionamiento del Tajo-Segura ha contribuido de manera absolutamente decisiva desde hace más de 40 años a la consolidación de una realidad socioeconómica en un territorio donde viven más de dos millones y medio de personas, y donde los cultivos de regadío generan un valor económico superior a los 3.000 millones de euros. Esto proporciona, añadieron, más de 106.000 empleos y actúa como motor de otras industrias vinculadas al ámbito agroalimentario como el transporte, la distribución y la logística.

También el PP autonómico avanzó que representantes de esta formación apoyarán hoy a los regantes en Madrid en defensa del Tajo-Segura. Está prevista la asistencia de la secretaria general de los populares en la Comunidad, Eva Ortiz, junto con la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, junto con otros cargos públicos. Ortiz reivindicó ayer el trasvase como «fundamental para el campo de la Comunidad Valenciana y para la supervivencia de 80.000 regantes y sus familias», y que mantenerlo «es innegociable». Por ello, instó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que «se plante ante Sánchez y defienda a los agricultores ante una decisión únicamente política».

El recorte en el trasvase Tajo-Segura puede ser una realidad en apenas dos meses si el Gobierno lleva a cabo los planes que ya ha anunciado. El Ejecutivo tiene intención de reducir a partir de julio el aporte máximo mensual del acueducto en más de un 25%, de los 38 hectómetros cúbicos actuales a 27. Los regantes no solamente han mostrado su rechazo a esta disminución y a las consecuencias que puede tener desde el primer momento, sino también su temor a que esto sea el principio del final del Tajo-Segura después de 42 años, es decir, que la cantidad de agua trasvasada siga menguando paulatinamente hasta el cierre total del acueducto.

El Sindicato Central espera, como ya ha venido mostrando en las últimas semanas, que movilizaciones como la que hoy se llevará a cabo en Madrid hagan al Gobierno reconsiderar su postura. En este sentido, también se espera que tenga efecto la demostración de fuerza realizada el pasado sábado 15 de mayo, con las tractoradas que se llevaron a cabo para exigir la continuidad del trasvase en diferentes lugares, entre ellos Elche y Orihuela. Esta última protesta fue la más numerosa, con la participación de unos 500 tractores, apoyados por 800 coches. En estas acciones se insistió en la relevancia del Tajo-Segura para impedir que el sur de la provincia de Alicante pase de ser considerado la huerta de Europa, como en la actualidad, a un desierto.

