Sanidad notifica por WhatsApp el cese de los «héroes» de refuerzo en la lucha contra el covid

El próximo 31 de mayo Sanidad cesará 3.251 contratos de refuerzo covid en la Comunidad Valenciana y la notificación sobre la continuidad de los sanitarios está llegando a través de un SMS o un WhatsApp. En el mejor de los casos el mensaje es oficial y Sanidad les agradece su trabajo, recordándoles que son «héroes». Otros se enteran a través de su coordinador a una semana de la fecha de caducidad del contrato. Sin embargo, centenares de enfermeras en la provincia se encuentran en un limbo, ya que a día de hoy no han recibido información sobre si continúan trabajando dentro de una semana.

El pasado año, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana contrató a 9309 sanitarios como refuerzo covid ante la pandemia que azotaba al país, y que a día de hoy continúa, hasta el 31 de mayo de 2021. Tras esta fecha, Sanidad anunció que a partir del próximo 1 de junio se renovarían un total de 6.050 contratos de refuerzo covid hasta el 31 de diciembre del 2021. El 100% de los contratos de refuerzo en Atención Primaria se prologan hasta finales de año, mientras que en Atención Especializada cesarán el 50% de los convenios. El motivo, según afirman desde Conselleria, es que el peso de la vacunación recae sobre Atención Primaria. Así, un total de 3.300 sanitarios en toda la Comunidad Valenciana pondrán fin a su labor tras un año luchando contra la pandemia.

La forma escogida para anunciar la continuidad de los contratos de refuerzo covid no está siendo igual para todos. Algunos han recibido un SMS o un WhatsApp en el que, según afirman sanitarias destinatarias del mensaje, les señalan que finalizan el periodo de contratación agradeciéndoles la labor desempeñada y recordándoles que son «héroes». Otros profesionales se están haciendo eco de su continuidad a través de un mensaje de su coordinadora donde les informan que continúan su labor hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, la gran mayoría no está teniendo esa suerte ya que a día de hoy centenares de sanitarios no han recibido ninguna información oficial al respecto por lo que las suposiciones están a la orden del día. «Suponemos que si no nos llaman es que seguimos, pero no sabemos nada oficialmente», asegura una enfermera de atención especializada en el Hospital Universitario de Alicante. Este diario se puso en contacto con Sanidad para averiguar qué criterio de continuidad se estaba llevando a cabo y cuándo informarían a todos los afectados y la respuesta que obtuvo fue que «se está ultimando el listado para comunicarlo a los interesados en los próximos días. Dependerá de ellos hacer pública o no su continuidad».

Sin criterio de elección

Por su parte, el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que señala que «renovar únicamente a 6.050 a partir del 31 de mayo y cesar a más de un tercio supone destruir empleo y agudizar el deterioro de la Sanidad por falta del personal imprescindible para atender las necesidades de los pacientes». Asimismo, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana incide en que «no estamos en situación de prescindir de ningún profesional y es «completamente necesaria la estabilización de las plantillas con una reconversión a plazas estructurales».

Enfermeras de la provincia de Alicante reivindican que el criterio de elección con respecto a la continuidad de los contratos covid hasta finales de año debería estar basado en las puntuaciones de la bolsa de empleo, pero no está siendo así. «Hay enfermeras que continúan y que a penas tienen puntos en bolsa, para los que llevan años en esperando tener un contrato continuo durante un año gracias a sus puntos esto es denigrante», asegura una enfermera del Hospital General de Elche. Es por ello, que reivindican una continuidad «justa e igualitaria» que beneficie a aquellos que más se lo merecen. «Nos han prometido que tendremos trabajo, pero en la sanidad pública no es lo mismo trabajar de continuo siete meses, que tres», explican.

Así, V.T.L, enfermera en Alicante, dibuja la silueta de una profesión marcada por la inestabilidad laboral. Tras diez años como enfermera, afirma que «ser sanitaria en la Comunidad Valenciana, es ser una esclava, esclava de cientos de contratos diferentes, en áreas distintas, para poder lograr puntos y una estabilidad».