La debacle del Hércules llega al Ayuntamiento de Alicante

Este lunes, a partir de las 13.30 horas, la Junta de Portavoces se reunirá para abordar las cuestiones previas a la sesión plenaria de este jueves, como sucede en cada semana de pleno. En esa reunión se tendrá que decidir si se acepta la propuesta de la Asociación Herculanos. De haber algún grupo que no firme la propuesta, no podrá presentarse por unanimidad. Eso no es eximente para que alguna formación política, dentro de las seis iniciativa de las que dispone en cada pleno, incluya la iniciativa de la entidad herculana.

La propuesta de la asociación subraya que "si bien el Hércules es una Sociedad Anónima Deportiva de gestión privada, no es menos cierto que el Ayuntamiento de Alicante puede intervenir, al igual que han hecho otros consistorios como el de Málaga para conseguir la salida de su anterior propietario (Abdullah Bin-Nasser Al-Thani), o el de València para reclamar al Valencia C.F. la finalización de las obras del Nou Mestalla tras doce años de parálisis de las mismas".

La entidad, además, recuerda que "que en la actualidad el Hércules tiene pendiente una importante deuda contraída con la Agencia Tributaria, y los actuales gestores ya no disponen de crédito ante la Hacienda pública tras su enésimo fracaso deportivo, esta vez si cabe de mayor magnitud que los anteriores al haberse consumado a fecha de ayer el descenso a la cuarta categoría del fútbol español por primera vez en sus 99 años de historia". Sin embargo, según insisten, "un relevo institucional con nuevos propietarios y gestores sí podría suponer una nueva moratoria de cortesía por parte de la Agencia Tributaria". Por tanto, añaden, "un 'no relevo' podría traer consigo una liquidación de la entidad durante las próximas semanas".

El Ayuntamiento de Alicante, a criterio de la Asociación Herculanos, "debe por tanto instar a los actuales gestores, representantes de los intereses del empresario Enrique Ortiz, cuya adquisición del club tuvo lugar en 1999 por mediación del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, a que manifiesten sin ambigüedad su intención de ceder el testigo a nuevos gestores, le pongan un precio adecuado al club (proponemos la cifra simbólica de 1 euro en la venta y la asunción de la deuda por parte de la nueva propiedad) y faciliten el relevo sin ningún tipo de traba legal o institucional".

La asociación pretende que "el Ayuntamiento de Alicante pida públicamente al empresariado alicantino a que dé un paso al frente por el bien de la ciudad y manifieste su intención de adquirir el club, para que de esta forma las negociaciones entre las partes puedan conocerse 'con luz y taquígrafos'”.

Reacciones tras la debacle

La caída a los infiernos del Hércules ha provocado reacciones políticas en las últimas horas. Entre ellas, la del alcalde de Alicante, Luis Barcala: ¡Ánimo, herculanos! Alicante y nuestro equipo nunca se rinden y pronto volveremos al sitio que merecemos. En las duras y en las maduras, siempre ¡Macho, Hércules!

También reaccionó el actual presidente de la Diputación y concejal en Alicante, Carlos Mazón: "Es un fin de semana de grandes contrastes deportivos en la provincia. Ya sabéis que soy herculano desde que nací. Como mi padre y mi abuelo. Ay, mi @cfhercules. Duele y mucho. Nos levantaremos. ¡¡MACHO HERCULES!!"

Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también se abordó la difícil situación del Hércules: "Se abre un momento muy complejo. Muy difícil. Será complicado salvar el proyecto a medio plazo si no se abre una vía, y eso está en manos de los actuales gestores favorecerlo, un proceso de venta del club. Real y transparente".

En Unidas Podemos, la voz la ha tomado la concejala Vanessa Romero: "Hoy es un día triste para todas las herculanas y herculanos. El empate a 3 no fue suficiente, pero resistiremos y volveremos."

También, entre otros, se ha posicionado sobre la situación del Hércules el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri: "Porque es un sentimiento. Porque es parte de mi vida. Porque nunca nos han regalado nada. Porque somos herculanos. Hoy y siempre #MachoHercules"