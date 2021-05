La reapertura de la Costa Blanca al turismo británico duplica la ocupación de los vuelos ingleses

Hasta la semana pasada el porcentaje medio no pasaba del 40% y desde el lunes los aviones aterrizan con hasta un 80% del pasaje que cabe en la aeronave, según apuntaron ayer fuentes de las compañías y de la patronal. Cierto que todavía la presencia del turismo británico en los hoteles es testimonial, pero sí están volviendo muchos británicos que tienen una vivienda en la Costa Blanca pero al no estar censados en una población tenían prohibida la entrada hasta el lunes pasado. Sin embargo, los turoperadores siguen esperando y con los aviones volando entre Portugal y Gran Bretaña, hasta que el próximo lunes 7 de junio el Gobierno decida los países que entran en «verde», es decir sin que sus turistas deban guardar una cuarentena de diez días al regreso al Reino Unido y hacerse dos PCR.

De momento, no obstante, los hoteles han comenzado a registrar un goteo de reservas para el mes de julio y, sobre todo, para estancias a partir de septiembre. «Indudablemente, todavía es pronto para hablar de turismo inglés masivo, pero sí es cierto que se está notando el hecho de que los británicos puedan venir ya sin restricciones. Empezamos a pensar, también, que en esto de la cuarentena puede haber una parte de proteccionismo del Gobierno del Reino Unido a su economía», subraya Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec. El aeropuerto de Alicante-Elche tiene programados vuelos esta semana con Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Londres, Liverpool y Manchester, al margen de las conexiones habituales con Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica.

Por otro lado, el Gobierno del Reino Unido está bajo una gran presión para que facilite los viajes a destinos vacacionales incluidos en su lista «ámbar», entre ellos España, después de que se hayan eliminado las restricciones de entrada para los turistas británicos. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, confía en que, gracias al avance de la vacunación y la baja incidencia del coronavirus en parte del territorio, España ingrese en la lista de territorios «verdes» o con bajo riesgo de covid en la próxima revisión que hará Londres a principios de junio.

Por su parte, un portavoz de la aerolínea de bajo coste Easyjet opina que «la mayoría de los países europeos podrían ser agregados de forma segura» al listado verde, que exime de tener que aislarse al regresar al Reino Unido.

De momento, el Ministerio británico de Exteriores, cuya posición determina las pólizas de seguros, desaconseja los viajes no «esenciales» a España, excepto a Canarias, lo que significa que quienes visiten Baleares o la Costa Blanca no pueden contratar un seguro de viaje. La secretaria de Estado de Empresa, Anne-Marie Trevelyan, ha vuelto a insistir esta semana en que no se debe viajar a España salvo que sea imprescindible y recordó que Johnson «ha sido claro» en que, aunque ya no es ilegal, no se debe ir de vacaciones a destinos «ámbar».

Renfe aumenta los servicios del AVE de 16 a 18 trenes diarios

Renfe aumentará de 16 a 18 trenes diarios la oferta de trenes AVE con origen y destino en Alicante a partir del 11 de junio, subiendo otro escalón en la normalización de las conexiones. La compañía ha programado dos nuevos servicios, un tren por sentido entre Alicante y Madrid, lo que representa una oferta total de 18 trenes de Alta Velocidad, 9 por sentido, entre ambas ciudades. El nuevo servicio AVE será diario, exceptuando sábados. De lunes a viernes saldrá de Alicante a las 9:50 horas, y los domingos el servicio se realizará a última hora del día, a las 21:20 horas. En sentido inverso la salida desde Madrid de lunes a jueves será a las 15:15 h. y los viernes y domingos a las 21:15 h.