El Gobierno suaviza su discurso y ofrecerá reducir el caudal ecológico fijado para el Tajo

La iniciativa del Gobierno no parece que vaya a tener, en principio, mucho recorrido, ya que pese a esa propuesta de reducir el aumento del caudal, los agricultores se quedarían sin 40 hm3 de agua de agua del Tajo al año, obligando a sustituirla por caudal desalado con un precio de 26,4 millones de euros, más los 12 millones de la tasa de mantener el trasvase aunque no circule agua, según los cálculos de Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique. «Cualquier aumento del caudal ecológico por pequeño que sea, disparará el precio de l agua», asevera Urbina.

La iniciativa, que no es oficial pero de la que se hablaba ayer tanto en Madrid como en Alicante y Murcia, no convence, sin embargo, a unos agricultores hartos de promesas y, de que la ministra Teresa Ribera, no les recibiera el lunes en Madrid. Fuentes del equipo de la vicepresidenta aseguraron ayer, en este sentido, que la Teresa Ribera tenía fijado el acto de Toledo quince días antes de la marcha y que el subsecretario del Ministerio salió al encuentro de los regantes pero estos declinaron hablar con él. El miércoles, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, volvió a mostrarse contundente. «Lo que tiene que hacer el Ministerio para la Transición Ecológica es no tocar los caudales ecológicos y, si me apuran, incluso rebajarlos, porque hay datos técnicos que avalan que con los 6 m3/segundo el Tajo tiene caudal de sobra. El ministerio reitera, por su parte, que debe revisar y establecer estos caudales por sentencias del Tribunal Supremo.

En cuanto al mensaje lanzado en redes sociales por Teresa Ribera apuntando que el Tajo Segura es esencial, Jiménez fue cristalino. «En mi pueblo estamos acostumbrados a que las personas acaben la frases. La ministra ha acabado una frase diciendo el trasvase es esencial. Yo me pregunto ¿para quién?». El ambiente entre los regantes tras la manifestación de Madrid está muy cargado, y parece complicado reconducirlo pero Lucas Jiménez y el presidente del Consell, Ximo Puig, volvieron a apelar al diálogo.

La vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera ha aprovechado, por su parte, las redes para tratar de enfriar los ánimos con dos tuits. Uno general en su perfil y otro en respuesta a los regantes, a los que trasladó que su cita en Toledo estaba fijada con 15 días de antelación a la marcha, ante lo que los agricultores le replicaron que el Sindicato Central de Regantes había enviado la solicitud de entrevista el 4 de mayo, veinte días antes de la concentración en Madrid.

«El #ATS -Acueducto Tajo-Segura- es una infraestructura esencial que contribuye a la seguridad hídrica en nuestro país. No podemos prescindir del trasvase. Tampoco desconocer que su funcionamiento necesita ser mejorado, además de adaptarse a la situación presente y futura del agua en España». La vicepresidenta Teresa Ribera ha utilizado su cuenta en Twitter para tratar de apaciguar un tanto los ánimos de los regantes del Tajo-Segura. Cuatro mil quinientos agricultores a los que el Gobierno bloqueó primero en IFEMA -exceso de camiones- y después no recibió en la sede del Paseo de la Castellana.

A la misma hora, la propia Teresa Ribera se iba a Toledo, al corazón de Castilla-La Mancha, junto al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, uno de los arietes a favor del cierre del trasvase y su sustitución por agua desalada. Horas después, el problema se elevaba a nivel estatal y la ministra ha utilizado las redes sociales para tratar de calmar ánimos y sostener que ella nunca ha dicho, sin embargo, «que el trasvase se va a cerrar», insistieron ayer desde su gabinete de comunicación.

¿Un paso adelante? ¿Algo se mueve? En el Gobierno hay cierta preocupación por las consecuencias sociales que puede tener el recorte del agua del Tajo y, además, sin que la desalación sea una alternativa real todavía, ni en precio, ni en volumen de agua para suplir los recortes previstos en el trasvase con el cambio de las normas de explotación y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, sobre todo entre el embalse regulador de Bolarque y Aranjuez.

Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha subrayado esta semana que el Gobierno central mantiene una postura «valiente» y «equilibrada» con el Levante en cuanto al trasvase Tajo-Segura y ha llegado a afirmar que el Ejecutivo ha dialogado «con todas las regiones de España, digan lo que digan».

García-Page ha resaltado que es la primera vez, desde hace tiempo, que encuentra una postura en este sentido por parte de un Gobierno central, que pasa por «un acompasamiento». Para García-Page era una «decisión incomprensible» que se llevara «agua de la España seca a la España seca», y ha recordado que fue una medida tomada durante la dictadura que iba «contra la sostenibilidad ambiental», según el presidente manchego.