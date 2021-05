Ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quiso explicarse en relación al trasvase. Como nadie lo había pedido, es señal de que el menosprecio de Teresa Ribera a los agricultores no gustó a una parte del gabinete de Sánchez. Lo gratuito de su actuación, que ayer fue claramente censurada aunque no la mencionara directamente, por Ximo Puig y también por Carlos Mazón (aunque se está convirtiendo en materia de debate algo que no debería serlo), demuestra la tremenda torpeza de Ribera. Pero la torpeza en este contencioso es ya patrimonio de todo el Gobierno, como Montero demostró. Ayer el trasvase, según la portavoz del Gobierno, "no iba a moverse". Más concretamente dijo: "El Real Decreto de Modificación de las reglas del trasvase no va a recortar la cantidad de agua que se trasvasa sino a dar mayor estabilidad a esa transferencia y, por tanto, se beneficiará tanto a la cuenca que da agua como a la cuenca que la recibe". Es decir, la media verdad-media mentira que el Gobierno lleva intentando endilgarnos desde que Ribera está al mando. Y que aquí no nos creemos porque sabemos que la intención es cortar el trasvase de forma radical. Pese a que lo que dijo no añadía nada nuevo, tomaron buena nota los medios de Castilla La Mancha, algunos de los cuáles mostraban ayer su contrariedad y su preocupación en sus ediciones digitales. No tardará García Page en salir al quite para que le den explicaciones de este aparente cambio, que no es tal. Parece que él es el único que puede pedirlas. Si aprovecha alguna otra excursión de Ribera a "la imperial" como la del lunes, igual se las da en persona. Hasta mañana.