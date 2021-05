Padres de centros masificados piden más barracones para que haya clases a diario

Familias de una decena de Asociaciones de padres de alumnos de Alicante cuyos hijos asisten a clase en centros masificados, lo que ha obligado este curso a impartir clases en días alternos y semipresenciales por la falta de espacios para mantener las distancias que exige el covid, no se resignan al mismo tipo de enseñanza a partir de septiembre y reclaman del conseller, Vicent Marzá, «instalaciones de aulas prefabricadas, incremento de docentes u otras alternativas posibles», con tal de que sus hijos vayan a clase todos los días el curso próximo.

Las familias pertenecen a los institutos de la zona de playas como el Cabo Huertas, Radio Exterior y Playa de San Juan, así como a centros de El Pla, como el colegio Azorín y el IES Jaume II, o de San Blas, Florida y los Ángeles, como el IES San Blas, el colegio Gabriel Miró y el de Rabassa, además del centro de Educación Especial El Somni, que espera la construcción de un nuevo centro con el programa Edificant sin ejecutar todavía.

Al amparo de la Confederación de padres Covapa, que integra a su vez la Fapa Gabriel Miró, las familias quieren hacer llegar sus escritos al conseller Marzà y al director territorial, David Vento, para evitar el «abandono», «desgana» e incluso «fracaso escolar» que, aseguran, ha perjudicado a numerosos alumnos que «se han pasado el curso con clases en día alternos» en el conjunto de la provincia.

«Los padres reivindican que el curso próximo se lleve a cabo con presencialidad total, dotando con los recursos que sean necesarios y las medidas siempre consensuadas con las familias», concreta la presidenta Covapa, Sonia Terrero, porque no quieren que se deje la decisión en manos de las direcciones de los centros únicamente.

Discriminación

El propio conseller ha recalcado públicamente su intención de que el próximo curso sea presencial al cien por cien, con la única salvedad de que la pandemia no lo permitiera. Incluso da por hecho que si los niveles del covid en septiembre no son peores que los actuales, la situación permitiría la total presencialidad en las aulas de colegios e institutos.

No obstante, como también ha subrayado el conseller que la organización del curso que viene se va a llevar a cabo centro a centro, en función de las necesidades que señalen los directores, los padres de alumnos reclaman poder participar.

«Ha habido discriminación de alumnado porque en unos centros había presencialidad pero otros, ya sea por falta de espacios, de recursos, o por dejadez de la conselleria, se han pasado el curso con clases en días alternos, perjudicando en muchos casos la conciliación familiar», lamentan.

Incluso culpan al conseller de no haber «velado por los intereses de nuestros hijos e hijas, delegando todo en los centros educativos y sin favorecer los recursos para que nuestros hijos tengan una educación de calidad, compensadora de desigualdades». Los profesores y monitores extra contratados este curso no les parecen suficientes desde el momento en que sus hijos no han podido dar clase a diario, y antes de que vuelva a suceder reclaman, incluso, más barracones.

«Mi propia hija va a clase en la ESO un día sí y otro no»

La Federación Provincial de Padres Enric Valor se ha hecho eco a su vez de la demanda de las familias asociadas a esta formación, y trasladará personalmente al conseller Marzá, en el plazo de una semana, la exigencia de la presencialidad absoluta en las aulas «porque los institutos pueden abrir por la tarde, y mi propia hija va a clase de tercero de ESO un día sí y otro no», advierte Txomín Angós.