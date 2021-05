Protesta de sanitarios que lo "han dado todo" en la pandemia y de los que Sanidad va a prescindir

En el caso del Hospital General de Alicante se marchan casi la mitad de estos trabajadores. “Es cierto que ha remitido la pandemia, pero la situación nos marca estar en alerta y prevenidos”, advierte Francisco Tévar, presidente de la Junta de Personal del centro. Al margen de estar preparados para posibles repuntes, Tévar sostiene que este personal es necesario para poder recuperar todas las intervenciones, pruebas y consultas suspendidas por la pandemia y señala que en algunas especialidades la demora es superior al año. Además recuerda el déficit estructural que sufre el Hospital General de Alicante en cuanto a personal. “Tenemos un 20% de falta de plantilla estructural. Los números nos cuadran. Este 20% que han venidos para el covid debe ser personal que se reconviertan las plazas y entren como vacantes estructurales”.

En la concentración de este jueves, muchas personas que a partir de la semana que viene no tendrán trabajo. Inma Oriñana, enfermera de 28 años, era una de llas. “Ayer estábamos vacunando en Ciudad de la Luz cuando empezaron a llamarnos a las 9 de la mañana. Imagina la cara, teniendo que pasar el día allí sabiendo que te vas a ir a la calle. Había gente por los pasillos llorando, fue un día muy malo”. Oriñana empezó su contrato covid en marzo del año pasado y hasta la semana pasada ha estado trabajando en primerísima línea de covid, en concreto en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Alicante, “donde me llegué a contagiar trabajando, por lo que ahora me siento triste y defraudada porque somos necesarios y aun así nos vamos a la calle”. Cree esta enfermera que los pacientes son los grandes olvidados. “Hay pacientes oncológicos, listas de espera tremendas y esa gente va a seguir sin tener atención. El ratio de enfermería/paciente es tremendo y trabajamos en unas condiciones que no deberían ser así.

En idéntica situación se encuentra Francia Vascó, auxiliar de Enfermería de 40 años que llevaba desde marzo del año pasado trabajando en la planta de Medicina Interna, convertida a covid, por lo que también ha estado en primera línea de la pandemia. Cree Vascó que aunque la situación del covid es ahora mejor, hay mucho por hacer. “La carga de trabajo es grande y hace falta gente. La gente que se queda también lo pasa mal porque no sabe qué va a pasar”.