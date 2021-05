Cristina Torres : «El covid complica poner límites a la dependencia del niño con las pantallas por las clases alternas»

Es más complicado en lo que tiene que ver con la dependencia de las pantallas, porque hay que levantar la mano inevitablemente ya que los niños han tenido que conectarse al colegio o al instituto con pantallas, o a los amigos por videollamada. Es cierto que por eso ahora cuesta un poco más, todos hemos tenido que lidiar con los límites por la pandemia. La suerte es que va llegando el verano y apetecen otras actividades, para el que tenga que ir a clase días alternos se va a suavizar porque podrá quedar con amigos.

¿A qué edad diría que ya es tarde si no se han puesto esos límites?

Es necesario que se pongan desde que el niño nace, educar es ayudar a crecer. Hay que acompañarles en todos los desprendimientos y el primero es el nacimiento, de pronto se le dice que ya no puede estar ahí, que tiene que salir, luego que no toca teta sino biberón, o que ya puede comer de todo. Hay que ir acompañándoles y soltando amarras. Es duro para los niños y los padres. Se encuentran en una lucha entre el imperativo de crecer y el deseo de no crecer. Necesitan una atención continua y soportar la frustración, porque lo apropiado en una edad no lo es en otra.

¿Son restricciones como las que impone la pandemia?

Decir «no» en diversas edades es esencial. Se crea un vacío pero ese «no» abre la posibilidad a que pasen otras cosas. No son tanto restricciones como una oportunidad abierta a la creatividad. Por ejemplo, cuando se les dice que no se les puede comprar un juguete, si lo necesitan lo van a inventar para responder a sus deseos.

Como darle la vuelta a la tortilla.

Recuerdo un caso de consulta con una niña de seis años que tras el confinamiento se había puesto súper pesada con que le compraran una cuna para la muñeca. La madre lo posponía para el cumpleaños, y un día la niña salió de la habitación diciendo que ya no le hacía falta, que ya podían regalarle otra cosa, porque cogió una caja de los deportivos del hermano, la cortó y pegó y se hizo una cuna a medida. A veces un «no» da la posibilidad de inventar, pensar e imaginar.

¿Cómo valora el castigo?

Confundimos que el límite sea un castigo. No se trata de estar amenazando o chantajeando. Muchas veces los niños tienen que oponerse y hacen cosas que transgreden la norma. Tenemos que transmitirles que todo lo que quieren no siempre les conviene, y que no todos los comportamientos son aceptables, pero sí las emociones y los deseos. Hay que imponerse sobre los comportamientos, no sobre los deseos. La especialista Joana Pavia aporta también en «Infancias» cómo poner límites efectivos.

Complicado, ya lo ha dicho.

Y más hoy en día, entre las exigencias de trabajo, de la casa y las obligaciones diarias, mucho tiempo de los padres lo ocupan las pantallas. No tienen la mirada en los hijos y luego es más difícil poner límites, se sienten culpables, van con prisas y luego aflojan, dándose situaciones de circulo vicioso.

¿Cómo salir de ese círculo vicioso?

Gracias a las neuronas espejo reflejamos los sentimientos de los que tenemos alrededor. Si mantenemos el control y les acompañamos en la vida, diciéndoles que entendemos que no le guste lo que les pedimos pero que la vida es así, la experiencia se vuelve hacia una mutua regulación. Hay que reforzar la autoridad ante un comportamiento descontrolado y que sirva para que el niño aprenda algo, que vea las consecuencias.

Ponga algún ejemplo.

Los adolescentes se suelen quejar cuando se les quita la pantalla y no hacen los deberes porque saben que así se enfada también la madre. La medida debe tener relación con lo ocurrido para que aprendan.

¿Detecta más trastornos en su consulta ahora?

Después de 20 años trabajando como psicóloga veo que los casos son más graves, que los problemas de desorganización psíquica son más graves y eso tiene que ver con el cambio de mundo. Los

niños mas dependientes de sus padres se sienten después más indefensos y buscan a los más transgresores en el aula porque piensan que les protegerán, y los imitan.