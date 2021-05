«El calor de una afición da muchos puntos a lo largo de la temporada y ayuda en los momentos más complicados. Nunca sabremos cómo habrían sido los resultados con el público en el estadio pero, si pudiera elegir, quiero a la afición franjiverde todos los domingos apoyando», afirma rotundo Juan Francisco Martínez «Nino», capitán del Elche Club de Fútbol. Un mantra que al deportista le ha funcionado porque, en la última jornada y ante 5.000 espectadores gracias a la vuelta del público a algunos campos de fútbol, el equipo selló la permanencia. «Habría firmado sufrir hasta los últimos minutos para luego salvarnos. Más no se puede pedir. Ha sido una alegría inmensa para todos el mundo y encantados de haber conseguido el objetivo de este año», señala el protagonista, que habla de temporada agridulce por las circunstancias excepcionales a causa del virus . «Terminamos con una permanencia espectacular para la afición franjiverde, y con un premio, como el del diario INFORMACIÓN, para mí muy importante. Estoy muy agradecido».

Aún en el caso de que el equipo no se hubiera salvado, nadie le puede quitar al Elche la histórica gesta de subir a la máxima categoría en plena pandemia, después de meses de interrupción de la competición en toda Europa a causa del coronavirus, lo que obligó a los franjiverdes a disputar el play-off de ascenso en pleno verano. «Estuvimos dos meses y medio, casi tres, sin poder jugar. Como la vida, el fútbol tuvo que parar y ese frenazo al ritmo que llevábamos en el campeonato en el mejor momento de la temporada no fue nada fácil, porque después hubo que cambiar el chip para competir. Aún así, el equipo consiguió el objetivo de ascender. Ha sido todo muy extraño, nuevo también para el deporte. En el mundo del fútbol que no haya afición en los estadios lo notas muchísimo. Esos 5.000 que había en el campo el otro día era otra cosa, teníamos el calor de la afición. Se hicieron notar muchísimo y nos ayudaron para conseguir esa victoria y poder salvarnos».

La temporada en Primera tampoco ha sido sencilla para el capitán, que no ha participado todo lo que quisiera. «Todo el mundo quiere jugar y no ha sido el mejor año para mí en el sentido de tener más minutos, que es al final lo que quiere el jugador. Intentas ayudar a tu equipo en todo momento para conseguir el objetivo, pero al final un grupo de jugadores está para lo bueno y para lo malo. Todos queremos jugar, pero somos 25, y los que no saltamos al campo tenemos que tirar para arriba, todos en la misma dirección». Nino se convirtió el pasado enero en el primer jugador que alcanza los 700 partidos en Liga entre Primera y Segunda División. Es el futbolista con más partidos de la historia de la categoría de plata, con 571; máximo goleador de esta competición, con 194 tantos que le dan un récord histórico, y de la casi centenaria historia del Elche; y uno de los veteranos del fútbol español profesional a punto de cumplir 41 años. También es el jugador con más partidos disputados en el cómputo entre las dos principales divisiones del fútbol español, y el que más encuentros ha jugado con el Elche. Leyenda viva franjiverde que seguirá ligado al fútbol una vez que se retire de la competición.

El retorno del público a los estadios en los territorios con menor incidencia del virus, como la Comunidad Valenciana, ha sabido a poco a los futbolistas. «Paso a paso y con una gran responsabilidad, volvemos a la normalidad gracias a las vacunas. Todo lo que sea un regreso a lo cotidiano es positivo para encarar el futuro en todos los sentidos», sobre todo tras un año y medio de excepcionalidad a causa del SARS-CoV-2. Un virus del que no se han librado los futbolistas, en el caso del Elche con un positivo en el equipo en los primeros meses del covid, hace más de un año. «El deporte se ha visto muy afectado por la pandemia», con unos protocolos muy exigentes a los que nadie estaba acostumbrado y la ausencia de la afición. «Sin esa gente querida en la grada no es lo mismo», concluye Nino.