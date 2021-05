Aumenta el acoso y la violencia en pareja a tres de cada cinco jóvenes durante la pandemia

La atípica situación que vivimos, encorsetados en nuestras actividades a consecuencia de la pandemia de coronavirus, ha provocado importantes cambios en el día a día y derivado hacia mayores tasas de violencia y acoso personal entre los jóvenes que viven en pareja.

Asó lo revela la última encuesta realizada entre estudiantes y trabajadores de 18 a 29 años de edad realizada durante la peor etapa del confinamiento, que arroja un aumento de hasta 20 puntos en la percepción que relatan sobre situaciones violentas y de acoso que han vivido respecto al año anterior, sin covid-19.

El informe elaborado por expertos psicólogos y sociólogos del Centro Reina Sofía arroja que más de 3 de cada 5 jóvenes han experimentado violencia o acoso en pareja, un 61,3% de los encuestados frente al 42,35% que confesó haber experimentado estas situaciones de presión extrema la anualidad anterior.

Las situaciones de control personal que se han disparado en la vida en pareja entre los jóvenes, a consecuencia de la pandemia, se centran en hechos como sufrir que te revisen el teléfono móvil sin permiso, decidir con quién puedes hablar, con quién puedes salir o a quién puedes ver, lo que lleva aparejada la imposición de no ver a amigos, o qué tipo actividades puedes o no hacer en general.

Los controles que se llevan la palma, según revelan las respuestas de 1.200 jóvenes en una muestra realizada en todas las autonomías, son los de la revisión del móvil, que aumenta respecto al año anterior en ocho puntos y que sufren casi uno de cada cuatro jóvenes, el 24,2%.

El simple control de cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo también se percibe en más del 25% de los jóvenes en pareja, situación que ha sufrido un incremento de más de once puntos sobre la anualidad anterior.

Las decisiones igualmente impuestas sobre a quién ver o con quién hablar han aumentado una media de tres y cuatro puntos, y dicen sufrirlas más del 14% de los encuestados. Son, todas ellas, experiencias de acoso y violencia que se han agravado, por lo que preocupan a los expertos que han llevado a cabo el estudio como todos los años, pero que esta vez ha coincidido con el periodo de aislamiento social forzoso.

La sensación extrema de llegar a sentir miedo de la pareja experimentada entre los jóvenes que conviven ha aumentado asimismo en este periodo casi cinco puntos. Los investigadores destacan que todas estas experiencias siguen siendo más frecuentes entre las mujeres, entre las que la media aumenta otros tres puntos sobre las cifras globales, con una de cada siete afectadas.

Por otra parte, y aunque también aumenta la percepción de recibir insultos y humillaciones, estas situaciones crecen menos porcentualmente que las demás citadas, con una media de dos puntos sobre la anterior encuesta.

El envío de mensajes amenazantes se mantiene en los mismos niveles, extremo que pese a que no aumenta resulta de igual forma preocupante, señalan los autores, en una sociedad que promueve cada vez con mayor intensidad actividades y proyectos tanto por la igualdad de género como por el respeto mutuo, especialmente entre los jóvenes.

Ni actividades ni mensajes difundidos desde la instituciones parecen calar los suficiente, cuando una de cada diez personas entre los 18 y los 29 años siguen relatando experiencias del tipo de haberse visto obligadas a tener una relación sexual sin querer, viviendo en pareja, o a recibir constantes mensajes que les minusvaloran, como el hecho de que se les diga textualmente aquello de «no vales nada».

También en menor porcentaje, pero igualmente in crescendo, los jóvenes confiesan que se les ha llegado a hacer fotos sin su conocimiento y, lo que es peor, que después la pareja las ha compartido con otras personas ajenas a la convivencia más cercana.

Respecto al maltrato físico, lo siguen experimentando un 5% de los jóvenes, en niveles muy similares a lo sufrido cuando no lo ocupaba casi todo el virus. Esta percepción desciende un punto respecto a la anterior encuesta.

El presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad, Enrique Castillejo, a su vez máximo representante del Consejo General de los colegios oficiales de ambas especialidades a nivel nacional, alerta sobre la necesidad de prevenir unos comportamientos sobre los que desde la entidad «venimos advirtiendo desde hace años».

Castillejo precisa que los resultados que muestra esta encuesta, que a su vez debe dar pie a investigaciones más profundas, son «consecuencia del aprendizaje por imitación latente, que aparecen a lo largo de la vida». Explica en este sentido que a los cinco años de edad no reproducimos a nuestros padres, pero que lo haremos más adelante. «Advertimos que la sociedad, tristemente, no valora como positiva la fortaleza en valores y sobre la igualdad y la desigualdad, por lo que tampoco se lleva a los centros educativos más allá de cuatro charlas. En las pruebas no se pregunta sobre cómo es uno ni si respeta a la pareja pese a que la violencia social está demasiado presente», lamenta. «Nuestra sociedad es más débil desde el punto de vista de la resiliencia y tiende a comportamientos más extremos de lo deseable. Hay más problemas de control del comportamiento», concluye.

El informe sobre los jóvenes en pareja incluye que conviven el 33% de ellos, cinco puntos más que el año anterior, y que el 47,8% los hacen con sus padres, siete puntos menos. Además, hasta un 70% del total se ha sentido solo.