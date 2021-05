En sus 40 años de servicio, el inspector José del Castillo, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional y enlace de la Comisaría Provincial para agresiones a sanitarios, jamás se enfrentó a un enemigo tan temible como el coronavirus. Y eso que entra en su competencia la seguridad de bancos y joyerías, y el control de infraestructuras críticas. El día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la pandemia mundial, el policía estaba en Madrid, epicentro del estallido del covid-19 en España, en el ejercicio de su profesión. Nada más regresar a Alicante comenzó su caída a los infiernos: en apenas horas fue ingresado en el Hospital General de Alicante, donde estuvo 75 días, de ellos casi 50 en Cuidados Intensivos al borde de la muerte.

El 18 de mayo celebró el primer año desde que dejó la UCI, y ha vuelto al servicio activo en la Policía Nacional hace un par de semanas. «He podido medir cómo la gente me aprecia», dice, a pesar de que una de sus funciones es dar «arengas» cuando los agentes vuelven de alguna actuación, «los someto a juicio crítico y espabilan mucho para la próxima», afirma. El inspector Del Castillo considera que la pandemia ha acercado más que nunca a las Fuerzas de Seguridad al ciudadano, reforzando su función de servidores de la sociedad.

«Solo soy un ejemplo de lo que es cualquier efectivo de seguridad. Uno de los valores más importantes de las fuerzas del orden es el deber de cumplir. Es el sentimiento que nos invade a la hora de prestar servicio a la población aunque puedas contagiarte ahora con el covid o dar la vida en actuaciones de alto riesgo, como un atraco; o en situaciones vividas durante la pandemia, en las que hay ciudadanos que se desesperan y te ves en la obligación de prestar servicio en determinadas circunstancias que pueden ser un riesgo. Uno se cubre de la mejor manera para minimizarlos, según unos protocolos, pero el objetivo es cumplir la misión, de lo contrario ni tiene sentido nuestra existencia. Y cuando resolvemos algún problema, el sentimiento de satisfacción es nuestro premio».

En general, el policía tilda de ejemplar el comportamiento de la ciudadanía alicantina durante la crisis del covid-19, y le da un sobresaliente, teniendo en cuenta que «la vivencia ha sido dura y cansina» ya que el estado de alarma cortaba la vida cotidiana y obligaba al encierro en casa. Del Castillo observa que el miedo se ha desvanecido en la calle con la mejora de los datos epidemiológicos y la retirada del marco legal restrictivo. «La gente está más suelta y menos angustiada. Hay conductas que ya están permitidas y las limitaciones de derechos que existían deben desaparecer de la mente del policía, ha de borrarlas del disco duro y cumplir con la estricta legalidad».

En su vuelta al trabajo toma todas las precauciones, con geles y distancias, sin reuniones multitudinarias, e inspecciones cortas en bancos y empresas para que no sean peligrosas. Se considera «el vivo ejemplo de que las infraestructuras hospitalarias que pagamos con nuestros impuestos salvan la vida a la gente. Es una auténtica bendición cómo trabajan los hospitales y cómo funcionan para salvar una vida como la mía. Entré muy malito y he conseguido recuperarme, con voluntad, de un deterioro físico espectacular. Recuperar eso es lento, duro, desesperante. Hay que tener una paciencia infinita y ser muy positivo. Para mí, y para el servicio de Neumología del General, es milagroso». Como ejemplo de esta carrera de fondo por su recuperación, el policía destaca que entre marzo y mayo ha caminado más de 470 kilómetros, y ha empezado a correr. Además, colabora como paciente en un grupo de investigación que se ha creado en el hospital, autorizando a los médicos a entrar en su historial y analíticas, a la vez que realiza encuestas sobre su estado. «Gracias a ellos no caí en el abismo. La gente no debe asustarse, soy el vivo ejemplo de cómo un ser humano puede llegar a caer a las puertas del cementerio, quedar destrozado y recuperarse».