El albergue El Toscar ha dado refugio a las personas que viven en las calles de Elche hasta que finalizó el estado de alarma, aunque los voluntarios de DYA, que montaron este servicio al principio de la pandemia, siguen repartiendo mantas cuando así se lo piden los sintecho, les proporcionan comida a través del Banco de Alimentos y se coordinan con los Servicios Sociales municipales para seguir ayudando al colectivo, al que tienen localizado. Cuando se desmontó el albergue, que llegó a tener 230 usuarios, quedaban 14 personas. Para muchas de ellas ha sido un recurso muy importante, afirma Antonio Tarí, coordinador de DYA Elche, cuyos voluntarios se han volcado también durante la crisis sanitaria para hacer la compra y llevar los medicamentos a quienes no podían salir de casa, sobre todo mayores.

La entidad ilicitana considera que la ciudad necesita un refugio permanente para las personas sin techo como el que acaba de cerrar y, según explica Tarí, se estudia con el Ayuntamiento la posibilidad de darle continuidad, aunque sea como un recurso de bajo nivel que les permita pernoctar, ducharse y asearse, y disponer de desayuno y cena. «Muchas de estas personas tienen adicciones o beben, por eso no quieren entrar a otros albergues. Aquí solo se les exigía un comportamiento mínimo», señala. Contra lo que pudiera pensarse, han tenido muy pocos contagios de covid, pese a que cada día entraba gente nueva y sin PCR. Pese al control sanitario y de temperatura había miedo por lo que pudiera pasar, pero solo tuvieron varios positivos asintomáticos en la segunda ola a los que pusieron en aislamiento.

Al término de esta experiencia, el coordinador de DYA destaca el compañerismo de que ha sido testigo entre los sintecho a los que, en algunos casos, trataban desde hace más de un año, y les llamaban por su nombre. «Se ayudan en lo que pueden. Teníamos a una persona en silla de ruedas y entre ellos se encargaban de subirla y bajarla. No tienen nada entre comillas, pero suelen ser solidarios». También han aprendido los voluntarios de la entidad que es muy complicado sacarlos de la calle, a pesar de darles la opción de entrar en un piso compartido. En este sentido, citó el caso de un hombre mayor que ha estado desde que abrió en el albergue y que, con su cierre, solo deseaba «irse a su puerta» a una céntrica iglesia de Elche. «Es muy educado, todo lo pide por favor, y te da pena, pero contra eso no puedes luchar». Pese a esas dificultades, también han podido dar a algunas personas el empujón que necesitaban para salir de la calle, «gente que ha conseguido alquilar una vivienda, un trabajo, todo eso te compensa los dolores de cabeza». Y sin dudarlo un segundo, el coordinador de DYA afirma que volverían a trabajar para ellos, «porque te gratifica no sabes cuánto. Solo el hecho de que poder ayudar a una persona ya merece la pena». Además de ofrecerles alimento y alojamiento, pagaron en algún caso los billetes de autobús para que pudieran volver con algún familiar y les buscaron trabajo y pisos compartidos. Tarí agradece el esfuerzo a los voluntarios, «que se han volcado, sin ellos habría sido imposible». Eran unos 40 entre el reparto de comida en el albergue y los que compraban los alimentos a gente que no podía salir a la calle cuando en la primera ola estaba todo cerrado.

La entidad que ha recibido el «Importante» de INFORMACIÓN se encargó de montar «en horas» tanto el albergue El Toscar de Elche como el que habilitó el Ayuntamiento de Alicante en el pabellón de Florida. «Tener a tantas personas que viven en la calle sin salir fue complicado al principio. Ponerles normas a algunos fue difícil por sus problemas con el alcohol y las drogas pero nos amoldamos y al final fue relativamente bien. También sabían que en la calle no había nadie, que no podían pedir limosna para sobrevivir. Pero -insiste- es un recurso que debe existir. El Ayuntamiento estudia la opción con Cáritas y otras ONG para que no estén en la calle».

En otra faceta, DYA Elche llegó a servir hasta 150 lotes a familias que no tenían para comer a través del banco de alimentos municipal que montó el Ayuntamiento y que sigue existiendo. «Servicios Sociales se vio desbordado por la avalancha de solicitudes. A mucha gente le pilló fuera de juego el confinamiento y llamaban porque no tenían ni para comer»