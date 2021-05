Las mascarillas, además de proteger frente al covid, esconden expresiones. Las sonrisas hace más de un año que ya no se disfrutan. Y ahora que, gracias a las vacunas se empieza a ver luz al final del largo túnel, ese esperanzador gesto sólo se adivina. Lo que no ocultan las mascarillas son las lágrimas, ni las de pena, ni las de alegría ni tampoco las de emoción. Y no fueron pocas las lágrimas emocionadas que se derramaron en la XXXVI edición de los premios «Importantes», que se celebró este martes en el Teatro Principal de Alicante. A apenas 200 metros de distancia, se recordaba ese mismo día el bombardeo sobre el Mercado Central a cargo de la aviación fascista italiana que provocó, en 1938, más de trescientos muertos, la mayoría mujeres y niños. Recuerdos para no olvidar. Memoria para avanzar.

La de este año no era una gala más de los «Importantes». Y se vio desde los prolegómenos. Gel hidroalcohólico y control de temperatura a las puertas del recinto evidenciaban que no era una edición cualquiera, también la distancia de seguridad en el patio de butacas. El nombre de los premiados lo confirmaba: la mayoría de los galardonados son héroes anónimos, personas que representan lo mejor de una sociedad que se vio sacudida por la irrupción de la pandemia hace algo más de un año. Y, como dijo el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, «una sociedad decente no olvida a aquellos que han estado a su lado en las horas más difíciles». Por eso, INFORMACIÓN premió con los «Importantes» de 2020 a trece personas y entidades que merecen, cuando menos, una línea destacada en los libros de Historia por su compromiso en los tiempos más dramáticos. Tal y como señaló el consejero delegado de Prensa Ibérica [grupo editor de INFORMACIÓN], Aitor Moll, se trata de «seres humanos que comprendieron que, ante una situación límite, había que dar un paso al frente y dar lo mejor de sí mismos para combatir el coronavirus». Y lo hicieron.

El primer reconocimiento fue para un sector básico, un pilar fundamental en la lucha contra la pandemia: el sanitario. Rosa Louis, gerente del departamento de salud de la Marina Baixa y especialista en Medicina Preventiva, fue una de las primeras facultativas en contagiarse en su trabajo. Pese a todo, supo anticiparse en la toma de decisiones dotando de más camas a la UCI y de su propia máquina de PCR al hospital. La responsable sanitaria fue protagonista de uno de los aplausos más prolongados de la gala, un reconocimiento público a tantos miles de sanitarios que luchan desde primera línea frente al SARS-CoV-2. «Esta situación no nos la imaginábamos ni en nuestras peores pesadillas», reconoció la gerente que, como el resto de galardonados, recogió la plancha con la que se imprimió su página cuando el diario dio a conocer los «Importantes» de 2020, el de la pandemia.

El segundo reconocimiento de la jornada se dirigió a otro sector fundamental: las fuerzas de seguridad. El premio fue a manos de José del Castillo, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional. El también enlace de la Comisaría Provincial para agresiones a sanitarios logró vencer al virus que contrajo en el ejercicio de su profesión y que le mantuvo cincuenta días en la UCI. El agente, que reconoció que el coronavirus había sido tan «severo» que le dejó al «borde del colapso», no pudo ocultar su emoción. No era para menos. Fue mucho lo que tuvo que luchar para ganar una batalla que ha dejado tantas víctimas mortales.

A continuación fue el turno para dos entidades que se pusieron del lado de los más desfavorecidos: Alicante Gastronómica y DYA de Elche. La feria gastronómica de la provincia, representada en Carlos Baño, y la entidad ilicitana, a través de Antonio Tarí, se reconvirtieron para rescatar a los más vulnerables, preparando miles de menús calientes y facilitando refugio a las personas sin hogar desde el primer día de la pandemia.

El cuarto reconocimiento de la gala permitió poner en valor la acción de los agricultores del Vinalopó y la Vega Baja que sacaron sus tractores para fumigar las calles y fachadas durante la primera ola del covid. El presidente de Asaja en Novelda, Pedro Rubira, que recibió el galardón, señaló agradecido: «La gente nos recibió muy bien en sus pueblos y nos emocionó».

Los «Importantes» de 2020 también quisieron recordar a los usuarios de las residencias de mayores, uno de los grupos más vulnerables frente al virus. Josefina Verdú fue una de las mayores que ganó el pulso. Una de las ovaciones de la gala fue para ella. Larga y emotiva. Sentida. Ella no olvida, y así lo admite, aquellos largos días, aislada de todo y de todos, con el temor de no volver a ver a los suyos. El andador del que se ayuda no le impidió agradecer el cariño de los asistentes.

La entrega de los premios «Importantes» llegó a su ecuador con el galardón a Raquel Ozuna, una trabajadora del Hogar Provincial que no dudó en encerrarse por voluntad propia durante dos semanas para cuidar de dos menores contagiados. La técnico en cuidados de Enfermería no ocultó los «momentos difíciles» a los que se enfrentaron en el centro alicantino.

La entrega prosiguió con el reconocimiento al profesor Santiago García Cremades, uno de los matemáticos que con sus siempre atinadas predicciones sobre la evolución del covid permitió contar con información privilegiada para entender mejor la pandemia. Un premio que el docente de la UMH hizo extensible a toda la comunidad científica.

Continuando en la Miguel Hernández, el siguiente galardón fue a manos de todo una autoridad en Salud Pública, el catedrático Ildefonso Hernández, un investigador que puso en práctica su desarrollada faceta didáctica para acercar a la ciudadanía las claves de la situación epidemiológica. El profesor hizo un alegato en favor de su área sanitaria: «No se le presta la atención necesaria».

En esa titánica lucha contra la pandemia también fue determinante la provisión de nuevos espacios. El Complejo de San Juan se convirtió en un alojamiento medicalizado pionero en la provincia, con 230 habitaciones a disposición de los afectados por la enfermedad y de trabajadores de los hospitales en los peores momentos de la pandemia. «Había mucha necesidad y por eso nos ofrecimos a Sanidad», aseguró el director del complejo, Jorge Correas.

También fue fundamental el trabajo de los comercios de proximidad, que no dudaron en mantener subidas las persianas para atender a sus clientes, haciendo especial atención en las personas mayores. Un «Importante» puso en valor la labor del pequeño comercio, a través de Vanessa Cárdena, propietaria de una carnicería en Alicante. La cultura tuvo su momento en la gala con un galardón a la actriz Ana Milán, que durante el confinamiento publicó numerosos vídeos en redes sociales para intentar amenizar los difíciles días de encierro domiciliario. No recogió el premio por motivos laborales.

El último galardón de la jornada fue a manos de Juan Francisco Martínez «Nino». El capitán del Elche CF, como el resto de la plantilla, acumula dos grandes celebraciones en el último año. El club ilicitano subió a Primera, sin poder contar con el respaldo de su afición, y hace una semana consiguió la permanencia en la máxima categoría. Esta vez, los aficionados, aunque con limitaciones de aforo, pudieron estar con el equipo.

Esas restricciones por el covid también fueron protagonistas de la entrega de los «Importantes», que se celebraron en el Teatro Principal con menos asistentes de los habituales para respetar la distancia de seguridad. Entre los presentes, el jefe del Consell, Ximo Puig, acompañado de los consellers Rubén Martínez Dalmau, Gabriela Bravo, Ana Barceló, Rafael Climent, Mireia Mollà, Arcadi España, Carolina Pascual y Rosa Pérez Garijo. También acudió el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, junto a alcaldes como el de Alicante, Luis Barcala, y el de Elche, Carlos González, entre otros regidores.

Por parte de Prensa Ibérica asistieron a los «Importantes» su consejero delegado, Aitor Moll; el director general, Sergi Guillot; el consejero Jesús Prado; el gerente general de la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez, junto al director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan R. Gil; el gerente, Ángel Angulo, y el director, Tomás Mayoral.

Con todos los asistentes en pie, la gala de los «Importantes» finalizó con la interpretación del Himno de la Comunidad Valenciana a cargo del cuarteto de cuerda de ADDA Simfònica. Música como colofón a una celebración tan emotiva como inolvidable. Un homenaje a los héroes de la pandemia. Un intento de mantener vivo el recuerdo. De no olvidar.