Josefina Verdú levantó una salva de aplausos de los asistentes a la gala de entrega de los «Importantes» de INFORMACIÓN celebrada el martes en el Teatro Principal. La anciana, que superó el covid a los 86 años el pasado mes de enero en plena tercera ola en una residencia de Alicante, respondía con sus palmas al apoyo del auditorio en nombre del colectivo de personas mayores, las más frágiles de la crisis, con más de 2.000 fallecidos en los geriátricos de la Comunidad.

«Estoy muy contenta y feliz por este reconocimiento. Represento a todas las personas mayores y para mí (el «Importante») es un honor a mi edad. Es un orgullo tras tanto sufrimiento», dijo antes de la gala, en la que estuvo acompañada por José Llorca, director general de Vistasol 5, donde vive. «Es un premio importante después de estar en la residencia tantos meses encerrados por la enfermedad. Nosotros somos los niños de la guerra. Se lo quiero dedicar a todas las personas mayores que han sobrevivido y a las que se han marchado como un homenaje», afirmó.

«Ahora me encuentro bien, gracias a Dios, porque estuve muy malita. Me asusté mucho. Llamaron a mi familia para decirles que tenía el virus, y me puse muy nerviosa porque padezco de los pulmones pero tuve mucha suerte y he podido salir adelante», recordó la anciana, que duerme con oxígeno porque sufre una insuficiencia respiratoria.

El covid le obligó a estar aislada un mes en una habitación, como ocurrió con los demás residentes, actualmente unas 60 personas, un periodo que recuerda sobre todo por el aburrimiento del encierro en soledad, «pero gracias a Dios se pasó todo y nos pusieron la vacuna». «Aunque me gustaría estar en mi casa, a quién no, en la residencia me encuentro muy bien, he hecho amistad con una compañera y me llevo muy bien con toda la gente. También con las chicas, las quiero a todas», señaló la anciana en referencia a auxiliares y resto del personal asistencial. Al ser preguntada por lo que diría a otras personas mayores que siguen temiendo al virus, dio sobre todo ánimos. «Les diría que no se acobarden, que tiren para adelante y que sigan viviendo por los que no han podido».

Josefina, muy sociable, alegre y festera, según el personal del centro, vivió con nervios e ilusión los preparativos de la gala. «En cuanto pueda hará un baile y mirará al cielo por los que se han ido», asegura Llorca, el director de la residencia, quien recuerda que los niños de la generación de Josefina fueron los del pan duro y el chocolate, de las sopas con agua y los tazones de leche, «y ahora les ha disparado un enemigo al que no vemos. Ellos se daban cuenta de que sus compañeros, vecinos y amigos iban muriendo, y no sabían de qué pero en las residencias se les ha tratado muy bien», afirma.

Por ello, Llorca quiso hacer extensivo el homenaje a «todos los compañeros y compañeras que cuidan de los mayores. Nos han demonizado -considera- cuando nos hemos dejado la vida. He visto a trabajadores llorar cuando se marchaba un coche fúnebre con una señora a la que habían atendido durante 4 ó 5 años. Mi trabajo como director era animarles, porque se venían muy abajo. Por lo general es gente muy joven con mucha responsabilidad y los directores estamos para eso. Desde el despacho no, hay que salir y animar al equipo. Somos una plantilla de sesenta, y nos mandaron a casa a 31 en cuarentena (cuando se detectó el contagio en el centro). Los turnos eran de 12, 15 y hasta de 18 horas, y nadie dijo que no».

Josefina tiene por costumbre salir al jardín del geriátrico a cuidar de las plantas y se entretiene haciendo manualidades con otras residentes. Tanto ella como el director del centro Vistasol 5 destacan que la vacunación les ha dado tranquilidad, y también a las familias. Con 86 años se siente «bien», aunque se desplaza con un andador y recibe fisioterapia para mejorar de sus dolencias.