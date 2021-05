Este es el discurso que pronunció el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en la Gala de los «Importantes»:

Gracias por acompañarnos en la trigesimosexta edición de la Gala de los «Importantes» que celebra anualmente el diario INFORMACIÓN.

En un año marcado por los estragos de la pandemia, esta entrega de premios 2020 tiene una significación muy especial. Hoy reconocemos, en este Teatro Principal de Alicante, el mérito de personas y colectivos que, con su labor profesional o solidaria, han ayudado a aliviar los efectos de una durísima crisis sanitaria que dio origen también a consecuencias económicas y sociales nefastas.

Ellos son los héroes en la lucha contra la pandemia. Seres humanos que comprendieron que, ante una situación límite, había que dar un paso al frente y dar lo mejor de sí mismos para combatir el coronavirus, para salvar vidas, para socorrer a los más desfavorecidos, para sortear las dificultades y para liderar, en definitiva, el esfuerzo colectivo contra el covid-19 y a favor de la vida.

Esa batalla la han librado, en primera línea de fuego, en los hospitales, nuestros excelentes profesionales sanitarios. Pero también la Policía y el Ejército, garantizando la seguridad y sirviendo a los ciudadanos; las ONG, ayudando a los más necesitados y repartiendo comida; las empresas que han donado material de protección y han desarrollado diversas actividades en el ámbito de la responsabilidad social; los investigadores, los psicólogos, los cuidadores en los centros de mayores, los profesores, los agricultores, los transportistas, los cajeros de los supermercados…

Son muchos los colectivos que merecen nuestro aplauso. Y a ese reconocimiento vamos a dedicar esta Gala de los «Importantes». Pretendemos rendir homenaje a quienes se esforzaron por hacer la vida de los demás más fácil en momentos difíciles y a quienes más sufrieron como consecuencia de esta plaga.

Con este acto queremos dar las gracias a todos los profesionales que, poniendo corazón y humanidad en lo que hacían, garantizaron nuestros servicios más básicos en los meses más críticos de confinamiento y estado de alarma.

Y no quiero olvidarme tampoco de los periodistas, en particular de los profesionales de diario INFORMACIÓN, que no faltaron nunca a su cita con los lectores.

Hoy, si me permiten, quiero poner en valor el mérito que tuvo hacer periodismo de calidad durante la primera ola de la pandemia.

Nuestros periodistas, que tampoco pudieron pisar la redacción se enfrentaron, de la noche a la mañana, al reto de tener que coordinarse desde casa para elaborar el periódico en unas circunstancias en las que, lógicamente, la demanda de información se disparó.

La redacción física del diario INFORMACIÓN se convirtió en una redacción verdaderamente virtual, y se realizó un esfuerzo titánico de servicio público que la sociedad alicantina percibió y agradeció.

INFORMACIÓN siempre estuvo con sus lectores, fue altavoz de sus vivencias, denunció las situaciones más extremas y fue, por supuesto, muy sensible al dolor de las cifras terribles que arrojaba la pandemia y de las historias humanas que tanto nos llegaron al alma y que nuestros periodistas supieron plasmar en las páginas del periódico.

Desde el sentido recuerdo a todos los que se marcharon, me gustaría que este acto simbolizase también el coraje y la determinación que, como sociedad, hemos demostrado para afrontar la adversidad, resistir y vencer.

No debemos lanzar las campanas al vuelo, pero lo cierto es que, poco a poco, avanza la vacunación, vamos recuperando la normalidad y volvemos a nuestra actividad diaria, a nuestros proyectos y a nuestras ilusiones. Hoy miramos al futuro con una dosis de optimismo mayor que hace un año, y cabe también celebrarlo.

De las dificultades también se aprende, y ahora toca reinventarnos como sociedad en un mundo que cambia, un mundo más digital, más verde y, esperemos que también, más humano. Y en este último sentido, las personas que hoy premiamos constituyen un ejemplo para todos, una brújula que nos guía en el camino.

Cada uno de ellos encierra una historia admirable que no queremos que pase inadvertida. Por eso estamos hoy aquí. A ellos, a los premiados, mi enhorabuena.

Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y gracias por su fidelidad al diario INFORMACIÓN.