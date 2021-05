Las limitaciones de aforo obligadas que impiden aún actos multitudinarios no restaron un ápice de esplendor a la entrega de los premios «Importantes» a los héroes de la pandemia. A ello contribuyó el elegante marco del Teatro Principal, caja de resonancia de los aplausos que los presentes no regatearon al mérito de quienes se vuelcan con los demás en la actual crisis sanitaria. Los galardonados estuvieron arropados por una representación de toda la provincia en nombre de quienes, en esta edición tan atípica a la vez que especial, habrían querido estar pero no pudieron asistir, por las restricciones sanitarias, a la gala número 36 de los premios «Importantes» celebrada el martes. En su gran día, las trece personas y entidades que pasan a engrosar la ya larga lista de distinguidos por el diario INFORMACIÓN en reconocimiento a su trabajo en pro de la sociedad alicantina contaron con el respaldo de una nutrida representación de Prensa Ibérica y del Consell. Por parte de la empresa editora del diario asistieron su consejero delegado, Aitor Moll; el director general, Sergi Guillot; el consejero Jesús Prado; Andrés Sánchez, gerente general de la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía de Prensa Ibérica; Ángel Angulo, gerente; y Juan R. Gil, director general de Contenidos de INFORMACIÓN, además del director del periódico, Tomás Mayoral. También estuvieron presentes Francisco Esquivel y Juan Antonio López.

El presidente de la Generalitat Ximo Puig, encabezó la presencia del gobierno autonómico. Entregó el galardón a Jorge Correas, director del Complejo San Juan, pionero al medicalizar sus instalaciones turísticas cuando los hospitales estaban colapsados. Junto a su jefe, se desplazaron al Teatro Principal el vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, que acompañó sobre el escenario a otra de las premiadas, Josefina Verdú, en nombre de las personas mayores; Gabriela Bravo, consellera de Justicia; Ana Barceló, titular de Sanidad, que felicitó a Rosa Louis, premiada por los sanitarios; Mireia Mollà, responsable de Agricultura, quien arropó al galardonado Pedro Rubira por los agricultores voluntarios; Carolina Pascual, de Innovación; Rafael Climent, de Economía; Arcadi España, de Política Territorial; y Rosa Pérez, de Participación y Transparencia. Así como Alfred Boix, secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial junto a Toñi Serna, de Cooperación y Calidad Democrática; y los directores generales de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer; Relaciones Informativas, Pere Rostoll; Promoción Institucional, Fernanda Escribano; y Zulima Pérez, directora de Coordinación del Diálogo Social.

Completaron la presencia del gobierno autonómico Antonia Moreno, directora territorial de Presidencia; Toni Vaquer, jefe de Servicio de la delegación del Consell; y Sonia Rodrigo, responsable de Comunicación en Alicante. Acudieron también a la cita la delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero, que entregó el galardón al inspector de la Policía Nacional José del Castillo; y la subdelegada en Alicante, Araceli Poblador, con sus respectivos jefes de Gabinete, Vicente Bufort y Alejandro Riera.

Además del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que subió al escenario junto a la premiada Raquel Ozuna; la vicepresidenta Julia Parra, quien por su parte acompañó a la subdirectora del Teatro, María Dolores Padilla, en la recogida del galardón a la Cultura en la persona de la actriz Ana Millán, ausente por motivos laborales; y los diputados Adrián Ballester; Gerard Fullana; Javier Gutiérrez; y Juan Francisco Pérez, Sebastián Cañadas y Javier Sendra, alcaldes también de Finestrat, Mutxamel y Planes.

Asistieron los regidores de Alicante y Elche Luis Barcala y Carlos González, que arroparon en el escenario del Teatro a los premiados Vanessa Cárdenas por el comercio esencial y al futbolista Nino. También sus homólogos de Benidorm, Toni Pérez; Alcoy, Toni Francés; y Elda, Rubén Alfaro, además presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; y los dirigentes de El Campello, Juan José Berenguer; Sant Joan, Jaime Albero; San Vicente del Rapeig, Jesús Villar; y Xixona, Isabel López.

También estuvieron presentes por el equipo de gobierno de Alicante (PP y Cs) la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez; y los concejales Adrián Santos Pérez; José Luis Berenguer; Antonio Peral; Mari Carmen de España y José Ramón González. Así como Francesc Sanguino y Natxo Bellido, portavoces del PSOE y Compromís en Alicante. También quiso estar Juana Serna, presidenta del PSPV-PSOE en la Comunidad y Miguel Millana, concejal, diputado y secretario general de la agrupación socialista de Alicante.

Entre los senadores Josefina Bueno. No faltaron el Síndic de Greuges, Ángel Luna; y el de Comptes, Antonio Mira-Perceval.

Del mundo académico, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Marco; el catedrático del Instituto de Investigaciones Informáticas de la UA, Manuel Palomar, y el investigador Rafael Muñoz. Por la Universidad de Elche el rector, Juan José Ruiz Martínez; el vicerrector José Juan López Espín; el jefe del Servicio de Comunicación, Lázaro Marín Navarro-Soto; Laura Fernández Asensio, de UMHtv ; y María José Pastor, periodista del servicio de Comunicación. Acompañaron a los dos premiados de esta Universidad, el catedrático de Salud Pública Ildefonso Hernández, arropado en el escenario por el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll; y el matemático Santiago García Cremades, al que acompañó Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

Por el mundo empresarial y económico participaron en la cita el director de la Territorial Este del Banco Sabadell, Fernando Canós; José Ramón González, director de Caja Rural Central oficina de Alicante Urbana 1; Manuel Nieto, director territorial de Alicante Cajamar; Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo; Rafael Simón, secretario general; Antonio Rubira, director de Gabinete y Sento Acosta, responsable de Comunicación y Prensa de la Fundación.

El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, estuvo en la gala junto a su director de Gabinete Javier Mondéjar. También acudieron José Luis Gisbert y Esther Guilabert, presidente y directora general de IFA; la directora del aeropuerto, Laura Navarro junto a su responsable de Comunicación, Laura Baldó; Antonio Arias, consejero delegado del grupo Vectalia junto a Ezequiel Moltó, de Comunicación; Jesús Navarro, director general de Carmencita; Nuria Montes, de Hosbec; Guillermo Moreno, presidente, y Luis Rodríguez, secretario general de Fempa; Juan José Sellés, de Uepal; Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar; Marian Cano, de la patronal del calzado Avecal; Pablo Serna, del Grupo TM; Rubén Ferrández, director general del Grupo Ídex y el CEO Miguel Quintanilla; Francisco Gómez, presidente del grupo Marjal; Cayetano Sánchez-Butrón, de Fundesem; Diego Lorente, director general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE); Ana Rocamora, directora de marketing en Benigar Corporación; Luis Consuegra y Pau Villalba, de Mercadona; Carlos Pérez, delegado de Edificación Abala Infraestructuras; Josep Llorca, de Josep Llorca Construcciones; y por Facpyme su gerente, Ana Gosálvez junto al dirigente de la entidad, y premiado, Carlos Baño, como presidente de Alicante Gastronómica Solidaria, al que acompañó en la recogida de su distinción el director de INFORMACIÓN Tomás Mayoral. Un reconocimiento compartido con Antonio Tarí, coordinador de DYA Elche, al que respaldó en su galardón Jesús Prado, consejero de Prensa Ibérica.

El director de El Corte Inglés de Alicante, Juan Cabello, y Silvia Aguilar, directora de Comunicación, participaron también en los «Importantes». Y Fernando Ruiz Fillol, director Relaciones Institucionales de Carrefour en la provincia. Así como Francisco Javier Díez, director general de Aguas de Alicante; Jordi Azorín, consejero delegado de Hidraqua; Asunción Martínez, miembro del comité de dirección de Suez Spain; y Martín Sanz, director de Relaciones Institucionales. Lo mismo que Ibán Molina, delegado de Iberdrola en la Comunidad. Asistió también el gerente de UTE Alicante, Alberto Gonzalo.

En cuanto a los sindicatos, por UGT acudieron Yaissel Sánchez, secretaria general territorial, e Ismael Senent, secretario general de UGT Muntanya-Vinalopó-Vega Baja. Por CC OO Francisco García, secretario general, quien pidió a la consellera de Sanidad que les escuche antes de seguir adelante con su propuesta de centralización de las Urgencias en València. El gabinete de Barceló ha citado a los sindicatos.

También se dieron cita Antonio Rodes, director general de la Sociedad Proyectos Temáticos Comunidad Valenciana con su directora de Comunicación Mayte Bañó; y Luis Berenguer, director de Comunicación de la Oficina Europea de Patentes. Así como Maribel Botella, directora gerente de COES; Rosa Ruiz, directora de Comunicación de Quirón; Enrique Chipont, director médico de Oftálica Clínica Oftalmológica; Tania Gómez, coordinadora general de AN Dental; Mari Carmen Sánchez Alfaro, directora médica de la clínica dental Benalúa; Lucio Navarro, presidente de Segurlab; y Ramón Alonso, responsable de Comunicación de Alicante Coca Cola.

Por las fuerzas de seguridad, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional Ignacio del Olmo; el coronel de la Guardia Civil José Hernández Mosquera; el comisario de Seguridad Ciudadana Ángel Neira; la jefa de la Policía Autonómica, Marisa Rodríguez; y el comisario Principal de la Policía Local de Alicante José María Conesa. Así como el subdelegado de Defensa en Alicante, Juan Bosco; el decano del Colegio de la Abogacía de Alicante, Fernando Candela; la decana del Colegio de Procuradores, Pilar Fuentes; el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe Jorge Rabasa; y David Devesa, CEO de Devesa&Calvo Abogados.

Además de Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, estuvieron Santiago Lumbreras, jefe de Gabinete de la Diputación e Inma Sala, de Comunicación; Vicente López, jefe de Gabinete de Alcaldía en Alicante; Miguel Ángel Sánchez, del gabinete de Vicealcaldía del Ayuntamiento; Javier Prats, jefe de prensa del grupo socialista; Baldomero Rodríguez, jefe de Prensa del Ayuntamiento de Elche; Jaime Esquembre, jefe de Comunicación en el Ayuntamiento de El Campello; y Susana Abia, de Comunicación del Síndic de Greuges.

Del mundo de la Fiesta, la presidenta de la Federació de Fogueres de Sant Joan, Toñi Martín-Zarco, junto a la Bellea del Foc, Isabel Bartual. El galardonado futbolista Nino estuvo acompañado por el presidente del Elche, Joaquín Buitrago y el jefe de prensa, Antonio Chaves.

Entre los acompañantes de los premiados, Luis Ángel Domínguez Quintero, director médico del Hospital de la Marina Baixa; Gema Amor, presidenta de la comisión de Turismo de la Cámara de Comercio; Joaquín Mira, concejal del Ayuntamiento de Novelda; José Llorca, CEO de Vistasol 5; Robert Vilaplana, responsable de Comunicación y María José Molina, directora de Recursos Humanos; y Juan Motilla, presidente de Unión Gremial.