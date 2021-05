«A la mortalidad que ha generado el virus hay que añadir los fallecimientos que no se tenían que haber producido en circunstancias normales porque una ola de covid retrasa diagnósticos y muchas personas no consultaban al médico. Es de una enorme tristeza». Rosa Louis, gerente del departamento de salud y del hospital de la Marina Baixa, se mueve, como miles de sanitarios, entre sentimientos encontrados: la pena por los que han caído en la batalla contra el SARS-CoV-2 y la esperanza que representa la vacunación.

La primera cima que se quería alcanzar, que era tener inmunizados a los mayores de 60 años, se ha sobrepasado porque todos los ciudadanos de este rango de edad ya han recibido al menos la primera dosis, enfatiza la especialista en Medicina Preventiva. «Ya no tenemos mayores de 70 años, que son los que atascaban los hospitales, sobre todo cuando se contagiaba una residencia y entraban 20 personas en la misma semana. Eso es muy duro y ese problema ya no existe. La gravedad del virus está asociada a la edad, así que cuando acabe la vacunación de la cincuentena la situación será aún mejor; y a este ritmo pronto estarán todos los de más de 40. Entonces podremos respirar». La sanitaria recuerda los primeros días de vacunas, en su caso al colectivo de profesores, «con verdadera emoción, nos parecía el principio del fin de esta pesadilla». Pese a que la situación ha dado completamente la vuelta y a que la incidencia del virus en la provincia está muy lejos de la registrada en la mortífera ola postnavideña, los sanitarios tienen miedo a los rebrotes una vez que ha terminado el estado de alarma y se han abierto los territorios. «En la Comunidad Valenciana la gente ha hecho muchos sacrificios para tener actualmente unos datos muy buenos. Ahora están viniendo personas de otras autonomías que no han hecho tantos sacrificios. Somos moderadamente optimistas y no cantamos victoria de momento. Hay que esperar y tener cautela, porque este virus nos ha enseñado sobre todo humildad», señala. En dos semanas se conocerá si este intercambio poblacional provoca un incremento de la presión hospitalaria.

Un año y medio ha transcurrido desde los funestos primeros días de la pandemia que la sanitaria recuerda con horror, «porque nos pasó por encima». Así lo recogía en su muro en las redes sociales: «Necesito mantener la esperanza, mirar hacia adelante y creer que superaremos al virus , será difícil, pagaremos un precio demasiado alto, pero esta terrible experiencia nos hará un poco mejores y nos hará valorar las cosas de manera diferente», se desahogaba.

Eran días en los que faltaban equipos de protección y mascarillas, y las pocas que había se reservaban para los profesionales en primera línea. La doctora, una de las primeras sanitarias en contagiarse en su puesto de trabajo, tuvo que tomar, como otros gestores médicos, decisiones drásticas para asumir el exceso de pacientes: crearon dobles circuitos en Urgencias y distribuyeron camas UCI por diversas zonas del hospital. Posteriormente, aprovecharon la desescalada del verano de 2020 para hacer obras y triplicar la capacidad de los cuidados intensivos, pese a lo cual en la tercera ola hubo días en que tenían todas las camas ocupadas, adaptando quirófanos y todo tipo de espacios para pacientes covid. Fue tal el impacto del virus que, solo en su hospital, un centenar de auxiliares y enfermeros fueron confinados, obligando a doblar turnos hasta el agotamiento en Medicina Interna, Urgencias y Servicios Intensivos. Sin embargo, Louis considera que el «gasto tremendo» de Sanidad en respiradores y material de UCI permitió afrontar la delicada situación con mayor solvencia.

La sanitaria saca lecciones de lo ocurrido. El covid-19, admite, ha desvelado las carencias del sistema de salud a la vez que lo ha fortalecido. «Nadie esperaba esto y ojalá estemos hablando de historia. África nos llevaba una gran ventaja, porque ha tenido varias pandemias, de ébola y enfermedades infecciosas. Ese entrenamiento ya lo tenemos y hemos aprendido conforme nos golpeaba la enfermedad». Por ello, y ante una hipotética cuarta ola, el hospital que gestiona ha instalado otra vía para tener más capacidad de oxígeno, siempre escaso al triplicarse su manejo en la pandemia.