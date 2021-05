Dos ediles del PP y PSOE dan una clase de seguridad vial a alumnos de un instituto de Alicante

Martínez, que ha reconocido el talante y la colaboración en este tema del concejal del PP, José Ramón González, afirma que ”emprendemos esta iniciativa en un intento de llegar al alumnado de los institutos de la ciudad, con el objetivo de disminuir la siniestralidad de esa franja de edad comprendida entre los 14 y los 30 años que, actualmente, se encuentra entre las más altas".

El edil afirma que se trata de hacerles partícipes del riesgo cierto de sufrir un accidente mortal o, de tal gravedad, que cambie para siempre sus vidas. A través de datos y ejemplos próximos de tragedias y desdichas narradas en primera persona por las víctimas, el alumnado tendrá una percepción real de lo que ocurre tras un accidente. Además, el objetivo es transmitirles que deben valorar la vida propia, de los pasajeros y del resto de usuarios, respetar las normas sin la necesidad de demostrar nada con conducciones en la vía pública demasiado deportivas, altamente agresivas y realmente peligrosas.

Martínez estima que hay que “mostrarles cuáles son las infracciones más habituales que pone en riesgo la integridad física, primando la educación sobre la sanción. La multa por sí sola, cohíbe comportamientos pero no los modifica. No se trata de prohibir o castigar por salir de marcha beber o fumar, se trata de concienciar que si lo hacen no deben usar vehículo. La idea no es culpabilizarlos, es inculcar responsabilidad”.

En sucesivas charlas se contará con interlocutores como influencers, youtubers o raperos, por la ‘autoridad moral’ y ‘credibilidad’ que los jóvenes les dan actualmente, según afirman las fuentes.