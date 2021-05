Los mayores de 60 «están en constante repesca»

Fuentes de Enfermería afirman la «repesca constante» de este grupo de edad, muchas veces por la barrera tecnológica y «por ser listados amplios en los que, de vez en cuando, hay errores. También por no estar acreditados en SIP». Aunque Sanidad anunció en abril el fin de la vacunación de todos los mayores de 60 años, con al menos una dosis, a finales de mayo, y la mayoría de este colectivo ya lleva administrado el primer vial, una pequeña parte todavía no ha sido citada. Desde Atención Primaria declaran el «constante goteo de personas» incluido en esta franja de edad que acude a los centros de salud para informar de que todavía no ha sido vacunado ni citado.

Otro de los casos más curiosos ocurre con dos hombres de 58 años «sin vacunar y habiendo avisado dos veces en nuestro centro de salud».

Su grupo poblacional ya recibió la primera dosis en el «vacunódromo» de IFA, pero ellos no han sido avisados por SMS. Pese a haber cotejado los datos y ser correctos, en su centro de salud les han informado de «un error» y comunicado «vacunarlos lo más rápido posible».

Ambos exigen recibir la dosis que les corresponde por edad «tras más de tres semanas de retraso, sin una fecha concreta de citación por parte de Sanidad, a día de hoy».