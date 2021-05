La mitad de los extranjeros tienen ingresos inferiores al 50% de la media de la renta en la provincia

El análisis del INE recoge al detalle, en los municipios de más de 10.000 habitantes, el porcentaje de vecinos que no alcanzan siquiera el 50% de los ingresos equivalentes a la renta mediana de la localidad, es decir, aquella por encima de la cual se encuentra al menos la mitad de la población. En 34 de los 37 municipios analizados, al menos un 40% de los extranjeros quedan por debajo del citado baremo de ingresos inferiores a la mitad de la renta mediana. Sin embargo, en algunos se supera ampliamente el 60%, caso de Crevillent, Almoradí, Elda y Alicante. La situación más extrema es la de Cocentaina, donde un 74,3% de los extranjeros tiene este bajo nivel de ingresos en relación a la media local.

Un poco al contrario de lo que ocurre con los niveles medios de renta de la población, en las localidades costeras la desigualdad de ingresos entre españoles y extranjeros es en general menor. Es probable que eso se deba a la presencia en algunos municipios de ciudadanos de otras nacionalidades con un nivel adquisitivo más alto. No parece casual, en este sentido, que l’Alfàs del Pi, la Nucia y Teulada sean los únicos lugares donde el porcentaje de extranjeros con ingresos bajos no llega al 40%. Además, sobrepasan por poco ese índice otras localidades litorales o con áreas residenciales, como Calp, Altea, Benissa y Rojales.

En la mayoría de municipios costeros o residenciales hay menos diferencias económicas entre locales y foráneos

De cualquier forma, la mayor o menor magnitud del porcentaje está estrechamente ligada a las condiciones de vida y trabajo de la población, como al medir la renta media de los municipios. Como ya ha publicado este periódico en diferentes ocasiones, la última al señalar los «Indicadores Urbanos» para los municipios de más de 20.000 habitantes, que el INE elabora a partir de esta misma base de datos, la inestabilidad laboral y los sueldos bajos condicionan en gran medida el nivel de riqueza de un territorio. Se hace bastante evidente, por lo tanto, que la población extranjera presenta una precariedad mucho mayor en el trabajo, y que la escasez de ingresos no es más que un reflejo de ello. También habría que tener en cuenta que la economía doméstica de una parte de la población extranjera, especialmente de la de más edad, se tiene como principal fuente pensiones o subsidios, que pueden ser también de cuantía limitada.

Las consecuencias de esa precariedad se dejan ver también en las localidades industriales, como pone de manifiesto el dato de Cocentaina. No obstante, conviene matizar que en este caso influye mucho el hecho de que la renta mediana local no es en absoluto baja, de 12.950 euros anuales por unidad de consumo. Solo un 13,3% de los españoles del municipio queda por debajo de ella, por lo que se trata más de una disparidad de ingresos dentro de la población, y no que haya de por sí un nivel de pobreza significativo. Esta otra situación, en cambio, sí es más atribuible por ejemplo a Torrevieja, con una renta mediana de 10.150 euros.

Por otra parte, en algunas localidades con una industria más mecanizada se refleja menos desigualdad, producto presumiblemente de unos sueldos altos. En Ibi, el porcentaje de extranjeros con bajos ingresos es del 40,9%, y además es la única población de la provincia incluida en esta estadística donde la proporción de españoles que ganan poco dinero no llega al 10%. La vecina Castalla se mueve en parámetros similares, del 42,5% y el 12,3% respectivamente.