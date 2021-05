«Casi nadie lleva la mascarilla cuando pasea por la playa»

Relajación ante el covid. La mejora de los datos epidemiológicos y el avance de la vacuna contribuyen a que cunda entre muchas personas una falsa sensación de normalidad y que prescindan de la mascarilla en los paseos marítimos, a la entrada y salida de la playa, y especialmente en los paseos por la orilla pese a su obligatoriedad.

«Sabemos que hay que llevarla al pasear por la playa pero nadie se la pone», «pensábamos que por aquí no es obligatoria pero aún así nadie la lleva» o «la tenemos encima (en los bolsillos o en el codo) pero ahora mismo no hay gente paseando». Son algunas de las explicaciones que daban usuarios, de diversas franjas de edad, de la playa de San Juan este lunes mientras caminaban por la orilla sin la prenda de protección frente al covid. La mayoría de bañistas prescinde de la mascarilla durante los paseos junto al mar, tal y como se ha observado en las playas de la provincia durante todo el fin de semana, pese a ser una medida sanitaria obligatoria en este arranque de la temporada alta.

Jóvenes, personas de mediana edad y mayores ya vacunados deciden quitarse la mascarilla en estos paseos o directamente la dejan en el lugar donde tienen los bártulos de la playa. Una relajación de las medidas anticovid al hilo de la mejora de los datos epidemiológicos y del avance de la vacunación que se traduce también en imágenes de bañistas que acceden y salen de las playas sin mascarilla pese a que hay que llevarla puesta hasta el lugar de descanso en la arena y al marcharse; y que se olvidan de ella caminando por los paseos marítimos. Cada vez más personas llevan la prenda en la barbilla o bien tapando solo la boca y con la nariz fuera; y se la quitan cuando se sientan en los bancos públicos, sobre todo mayores que piensan que, al estar ya vacunados, no corren riesgo. También hay familias enteras que van andando desde la playa hasta donde tienen estacionado el coche sin ponerse la mascarilla y personas que prescinden de ella para hablar por el móvil por la calle. Otra norma que no se acata es la que impide juntarse a grupos de no convivientes. En playas familiares como la urbana del Postiguet es habitual que personas conocidas que se encuentran paseando se paren a charlar durante un buen rato sin tapabocas.

Aunque hay voces que anticipan el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores (Castilla-La Mancha ha propuesto como fecha julio), la decisión debe tomarse en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Mientras tanto es obligatoria cuando se accede a las playas, mientras se pasea por la orilla y a la hora de salir de los arenales. La Policía está extremando la información a los usuarios en los distintos municipios ante la confusión que detectan, con sanciones para quienes mantienen el incumplimiento.

La última resolución sobre el uso de las mascarillas en espacios acuáticos que dictó la Generalitat permite prescindir de ella durante el baño en el mar y para tomar el sol en el espacio de descanso que se ocupe en la arena, siempre que exista distancia de seguridad entre grupos de no convivientes de, al menos, 1,5 metros. Otro aspecto en el que los agentes están detectando incumplimientos, sobre todo en playas pequeñas en las que los bañistas se acercan demasiado. Si no se puede garantizar ese espacio social, la mascarilla también debe usarse estando parados en la arena.

La realidad es que, lejos de mantener las precauciones, los bañistas se han «olvidado» de la mascarilla cuando están en movimiento por la orilla del mar pensando en que al aire libre nada puede pasar. «Llevo dos semanas vacunada y la llevo siempre puesta por protección. Solo me la quito cuando vengo sola a caminar por las tardes y veo que no hay nadie en 200 metros», explicaba una de las pocas usuarias de la playa de San Juan que paseaba con la mascarilla a media mañana de este lunes. Opina que el pasotismo se debe a que cada vez más personas ya están vacunadas. Su acompañante, que también llevaba el tapabocas, señalaba en cambio que todavía hay muchas personas no inmunizadas que van paseando por las playas sin mascarillas dado que el criterio general para recibir el suero es la edad y los jóvenes, que abundan en las playas en estas fechas, no están vacunados.

Estas usuarias creen que la gente «se relaja enseguida» y que esto tiene como consecuencia que los contagios en la Comunidad Valenciana hayan dejado de bajar en la última semana. Otros espacios que están provocando quebraderos de cabeza a las fuerzas de seguridad son las terrazas de paseos marítimos en núcleos turísticos, donde han detectado que las mesas están demasiado juntas y no se respetan las distancias como se debería.

¿Cuándo se debe usar el tapabocas en la costa?

La mascarilla es obligatoria cuando se accede a la arena y en los paseos por la orilla pero no al bañarse

Suben las temperaturas y aumentan las ganas de ir a la costa a darse un chapuzón o simplemente dar un paseo por la orilla, pero ¿cuándo es obligatorio llevar la mascarilla en la playa? El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) actualizó, el pasado mes de abril, cómo se debe utilizar la mascarilla en las playas o las piscinas, y sigue siendo obligatorio su uso mientras se pasea por la orilla del mar, aunque no durante el baño o en la estancia siempre que se respete la distancia de seguridad.

Tal y como indica la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, no será obligatorio el uso de la mascarilla durante el baño en el mar, lagos, embalses, ríos o en otras zonas de baño; así como en piscinas, tanto cubiertas como no. Tampoco será necesario su uso en el deporte acuático, sea este natural o artificial, en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Los bañistas tampoco tendrán que llevar el tapabocas mientras descansan en las playas, ríos y en piscinas exteriores, siempre y cuando se respete la distancia mínima de 1,5 metros con las personas que no sean convivientes. De no poder garantizar esa separación, se tendrán que poner la mascarilla. Las agrupaciones no deben superar el número máximo permitido que, en la actualidad, se sitúa en diez personas. El uso de la mascarilla será obligatorio durante el acceso a la playa, lagos y otros entornos naturales de la Comunidad Valenciana. También se debe llevar durante el paseo por la orilla del mar y en los vestuarios públicos, salvo en las duchas.

Ahora bien, ¿está permitido estar en los chiringuitos de playa sin mascarilla? Ya sea en el interior o en el exterior del establecimiento de hostelería, será obligatorio llevar la protección siempre que no se consuma comida o bebida, según Sanidad.