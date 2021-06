El Club INFORMACIÓN acoge mañana un acto, que será retransmitido online, para rendir homenaje a la figura de Manuel Lorenzo Pardo, el impulsor del I Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933) de España, el proyecto que por primera vez contemplaba que los recursos naturales tienen que canalizarse en beneficio de todos los ciudadanos.

- ¿Qué opina de que Lorenzo Pardo pudiera sacar adelante, en los convulsos años 30 de la República, la idea de enviar agua del Tajo a Alicante y Murcia y ahora los herederos naturales de la República intenten poner traba tras traba al trasvase?

Bueno hay muchísimos socialistas, sobretodo en nuestras provincias, que defienden la idea de los trasvases y la imperiosa necesidad del Tajo-Segura, creo que es unánime entre todos ellos. Creo que más allá de la ideología la idea de necesidad a apoyo solidario en otra cuenca, que comporta el Trasvase, está inoculado en todos los ciudadanos del Levante.

- El cambio de la regla de explotación del trasvase y el aumento del caudal ecológico del Tajo ¿pueden suponer el cierre del acueducto a medio plazo?

Antes que nada explicar que en algunos tramos del río Tajo no hay fijados caudales ecológicos sino caudales mínimos legales. El Gobierno de la Nación ha de fijar caudales ecológicos para esos tramos, nadie lo niega pues así lo exige la Ley, y ha de hacerlo en el proceso de planificación hidrológica actualmente en curso. No tienen por qué ser esos caudales ecológicos superiores a los caudales mínimos actualmente fijados. Sin embargo, el Gobierno de la Nación, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, plantea hacerlo muy por encima del volumen regulado actualmente. Y lo pretende hacer poniéndose de espaldas a: lo que los principios de planificación españoles y la propia Directiva del Agua definen y a los efectos del propio cambio climático.

Partamos de una premisa básica: la planificación hidrológica y la propia normativa europea, en concordancia con la lógica, nos obligan a compatibilizar el buen estado ecológico de las aguas con los usos sociales y económicos que de ellas se hacen.

Pues bien, la planificación del Tajo propone unos caudales ecológicos en algunos puntos, sobre todo Aranjuez, que hacen inviable el sostenimiento futuro del regadío dependiente exclusivamente del Trasvase. Además, los actuales caudales mínimos legales, a tenor de lo dispuesto en la planificación hidrológica, han resultado óptimos para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua, al menos en Aranjuez -el punto supuestamente más afectado por el Trasvase-. Por tanto, desde un punto de vista medioambiental, no está justificado un incremento por encima de los caudales mínimos actuales. Y al tiempo, esos caudales legales existentes han permitido el desarrollo social y económico, con aguas excedentarias, en estas regiones del país. No tocarlos, no imponer caudales ecológicos por encima de ese volumen es el ser o no ser del regadío levantino.

- La desalación parece que puede ser el futuro debido al cambio climático, que reducirá las lluvias. ¿Qué opina?

El Sindicato Central de Regantes inició un trabajo fundamental para responder esta pregunta hace años. Firmó un convenio con la UPCT circularizado a través de su cátedra Trasvase y Sostenibilidad – José Manuel Claver Valderas para estudiar los efectos que su uso –en distintos escenarios- provoca en cultivos y suelos. Algo que debería haberse estudiado con bastante anterioridad a la implantación de las desaladoras.

Creemos que ese estudio, al que se unió hace un tiempo el IMIDA murciano, tendrá en aproximadamente un año conclusiones que nos dirán hasta qué punto la premisa de su pregunta es viable. A día de hoy todos los recursos, desalación incluida, son complementarios a las aguas, excedentarias, del trasvase. Habrá efectivamente, así lo asevera un estudio del CEDEX, un escenario de menos precipitaciones y también de menores caudales en los ríos –concretamente una media de reducción del cinco por ciento-.

Un cinco por ciento de reducción en el río Segura es un golpe infinitamente mayor que una merma similar en el Ebro o el Tajo. Es lógico. Seguimos creyendo en la bondad de los trasvases, en su recorrido futuro a pesar de las menores precipitaciones. Pero antes habrá por delante una gran labor pedagógica, de consenso, porque esto o es fruto del consenso nacional o no será.

- ¿Los recortes del agua ponen en peligro la potente industria hortofrutícola de Alicante, Murcia y Almería?

No es posible hacer un análisis exacto del grado de daño infringido a la agricultura –da igual el tamaño del productor- o a la industria y comercialización afectas al sector primario, caso de llevar adelante el Ministerio los recortes previstos. Siempre digo que el regadío levantino es una pieza productiva en forma de rompecabezas. Tantas piezas tiene el rompecabezas como recursos administra. Si eliminamos las piezas del trasvase, que sustentan al resto por muchos motivos –pero básicamente por precio y calidad- el rompecabezas es inacabable.

El regadío levantino se conforma durante décadas desde la necesidad. Incardinando recursos que en la mayor parte del país ni se cuestionan –reutilización de depuración y desalación-. Pero son recursos que siempre se complementan con el trasvase, se mejoran o simplemente se hacen viables –como es el caso de la desalación-. No olvidemos que la desaladora de Torrevieja no dispone de conducciones, por lo que necesita la ayuda del trasvase para ser, o al menos para ser, en la mayoría de las comunidades.