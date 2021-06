Octavio Bueno, paciente que ha superado el covid tras 111 días en la UCI: «Los 80 días que estuve intubado no existen para mí, ahora me aferro en salir adelante»

La vida y su «no vida» porque los 80 días en los que permaneció sedado e intubado suponen un vacío en la consciencia del paciente y un paréntesis para la familia donde la angustia pasó a formar parte de su cotidianeidad. Y donde el despertar es, más que en ninguna otra circunstancia, comenzar a vivir de nuevo. «Esos ochenta días no existen para mí. No tengo noción de nada. Llegas a la UCI, te meten en el box, te sedan… y luego me desperté a los 80 días». Octavio echa mano del humor torrevejense para explicar sus sensaciones y se siente agradecido a los profesionales que lo han mantenido a flote durante todo este tiempo. «Por lo que sé tuve bastantes complicaciones y estuve más llamando a San Pedro que en la tierra. Gracias al doctor Gustavo Herrera y el equipo de la UCI que es fantástico, muy joven y muy dispuesto al trabajo. Confiaron en sacarme adelante, y lo consiguieron».

Tal vez en aquellos días de «stand by» para su marido la peor parte se la llevó Inés Carrasco. En plena tercera ola, las primeras semanas de permanencia en UCI fueron de separación absoluta. Imposible para la familia una visita, ni un momento, no ya de imposible cercanía, sino de proximidad. Pero como ocurrió en el resto de hospitales, las UCI se fueron vaciando de manera paulatina de pacientes de covid, y fueron quedando libres. A la vez que los pacientes que quedaban iban dando negativo, se fue facilitando el acceso a cuidados intensivos. En días alternos. Pero ya era posible estar un poco más cerca. Marca la espera, y la incertidumbre, y hasta la esperanza. De un día, y del siguiente, y de tantos días iguales. Por eso se emociona todavía Inés. «Fue duro. Era llegar a la UCI y ponerme a llorar. Me insistían en que le hablara, que le contara cosas. Fue muy duro».

«Llevábamos mucho, mucho cuidado. Mascarilla, no salir, no tocar. Pero donde menos te lo esperas, sin saber por qué coges el bicho»

Nadie conoce el mecanismo. Ni por qué unas personas responden y otros se quedan en el camino. Pero allí donde incluso la ciencia y sus profesionales solo pueden esperar, la vida a veces vuelve a tomar las riendas. Y regresan los sentidos, y el pequeño movimiento que anticipa un ligero cambio, una mirada, una sonrisa. Y todo forma parte de la vida, que parece que vuelve y que no se va. «Intentaron despertarlo varias veces. Se agitaba mucho y no podían. Un día vimos que abría un ojo, que hacía una mueca. Y al día siguiente estaba yo en la puerta de la UCI y me avisaron: Inés entra que te vas a llevar una alegría muy grande. Y estaba despierto».

Es el momento en que el relato, que es de dos más que de uno, vuelve a Octavio, al momento de su reconexión, al instante en el que este vecino de Torrevieja, que fue gerente de una conocida empresa de aceites industriales, despertó. «No sabía ni dónde estaba ni qué había pasado. Poco a poco me fui enterando y ubicándome». Junto a Inés destaca la importancia de la atención psicológica que han recibido durante todo este tiempo. «Habitualmente el psicólogo no va a la UCI pero en este caso sí lo hizo», explica Inés y añade Octavio: «Gracias a Inma, que me dio unas claves. Me aferré a sus palabras y me dieron fuerza para salir adelante antes. Y tener una recuperación más rápida con la traqueotomía. Es en parte gracias a ella, que me guió y me dio la frase y las palabras clave».

Inés, que a veces habla por Octavio y otras le escucha, sonríe abiertamente al comentar de forma más distendida alguno de sus «temores» respecto a la recuperación de su marido. «Yo estaba pensando si la cabeza le iba bien. Por eso, como había que hacer la Renta y siempre la había hecho él, le pregunté. Me explicó lo que había que hacer y a quién había que llamar, y ahí me di cuenta de que la cabeza le funcionaba perfectamente». Y vuelve a intervenir Octavio: «Piensas en muchas cosas, en lo que has pasado y estás pasando. Pero intento pensar las menos posible. Has de hacer la rehabilitación de todos los miembros que han estado paralizados, aprender a andar, a mover las manos… Si piensas todo eso te amargas. Haces como una burbuja en la que intentas que haya los menos problemas posibles. Si consigues levantarte dos veces al día… mejor que si lo consigues una. Que puedes mover las manos, y hace unos días no podía, mejor». Esta es , desde que despertara, la vida de Octavio. La que tiene, retomando las cosas más cotidianas, que son aquellas que nos pasan desapercibidas pero que son siempre las más importantes, y la que espera de ahora en adelante. «Hacer rehabilitación, ver la televisión, leer, ver a mis nietos», y conocer a un nuevo miembro de la familia, una nieta nacida durante su ingreso en el hospital a la que solo ha podido ver por videollamada.

Mientras intenta abarcar con sus palabras de agradecimiento al personal hospitalario que considera artífice de su recuperación, como Isabel Chaparro que ha sido la médico internista que les ha puesto en contacto con lo que ocurría en la UCI durante tanto tiempo y a diario. «Todo el mundo me saludaba y se dejaban lo que estuviera haciendo para atenderme siempre con una sonrisa». Inés también lamenta que el proceso de reversión del Hospital de Torrevieja se esté produciendo en esta situación de pandemia, «me daría mucha pena que se tuvieran que ir muchos profesionales que están aquí, que se pierda la calidad que tiene este hospital». Octavio quiere insistir en algo: «Nosotros hemos llevado siempre mucho cuidado, cambiando la mascarilla, no saliendo, no tocando, y donde menos te lo esperas, sin saber por qué, vas y coges el bicho. La gente joven, que es la que no está vacunada, se está confiando con la llegada del verano. Deben cuidarse».