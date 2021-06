La patronal hotelera denuncia que el Consell las deja fuera del nuevo Plan Resistir +

La patronal hotelera Hosbec ha denunciado en un comunicado que el sector hotelero de la Comunidad Valenciana ha vuelto a ser excluido de los planes de ayudas del Consell. -Según los hoteleros, prácticamente ninguna empresa hotelera va a poder acceder a las ayudas del Plan Resistir + que se ha convocado, ya que este plan se destina exclusivamente a empresas morosas o deudoras, es decir, aquellas que tienen deudas pendientes con proveedores o con entidades de crédito o financieras. Los empresarios hoteleros asociados a Hosbec califican este plan de ayudas como una "tomadura de pelo", ya que premia exclusivamente a las empresas morosas, las deudoras, y las que están en un mayor riesgo de ser "zombies". "Si una empresa no ha obtenido durante estos meses financiación y tesorería para atender sus obligaciones de pago, es precisamente porque son empresas en alto riesgo de no tener ningún futuro. Y es a esa exclusivamente a las que va a ayudar el Consell".

Hosbec recuerda en su nota que las empresas hoteleras y de alojamiento turístico, que han perdido el 80% de su facturación pero que son empresas viables y con mucho futuro, que han hecho sus deberes aprovisionándose de tesorería para atender todas sus obligaciones con trabajadores, proveedores, cargas financieras no van a poder recibir ni un sólo euro de ayuda. Los que contra viento y marea creen en el destino, invierten en la modernización y reforma, encima apaleados. "Y no es una imposición del Gobierno Central. El Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del covid permite que las ayudas que diseñen las Comunidades Autónomas tengan carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles", recuerda Hosbec.

Los hoteleros denuncia que son estos costes fijos los que la Consellería de Hacienda no ha contemplado en el escenario valenciano: sólo se contemplan las ayudas que se destinen a satisfacer la deuda con proveedores, acreedores financieros y no financieros, incluidos los pagos pendientes derivados de los costes fijos incurridos. Según este esquema, "las empresas que deban dinero, por ejemplo, a sus trabajadores podrán recibir ayudas, pero aquellas que hayan pagado puntualmente a sus trabajadores, a pesar de estar perdiendo la camisa en los últimos 15 meses, no recibirán ni un euro de ayuda".

Hosbec sigue insistiendo en la necesidad de poner en marcha un plan de rescate para el sector hotelero como ha hecho, por ejemplo, Andalucía con 60 millones de euros de dotación. Si no es así, "se estará consumando una injusticia manifiesta con los empresarios que han demostrado estar a la altura tanto a las duras como a las maduras". En este escenario, los datos de ocupación de la última semana de mayo, no acompañan y están muy lejos de ser datos optimistas para el sector.

Los hoteles de Benidorm han rozado el 48% de ocupación media durante la semana del 24 al 30 de mayo de 2021. El turismo extranjero sigue prácticamente desaparecido, ya que el 84,3% de las habitaciones han sido ocupadas por visitantes de origen nacional en este período de 7 días. La tendencia cambia si analizamos la semana completa o únicamente el fin de semana, y prueba de ello es el 67,8% de ocupación hotelera en Benidorm el pasado fin de semana. A pesar de que durante esta semana se han producido varias reaperturas de hoteles en Benidorm, la oferta hotelera es más reducida de lo habitual, ya que sólo un 40% de los hoteles asociados a Hosbec están abiertos al público. Para esta semana en curso (del 31 de mayo al 6 de junio) los hoteles encuestados prevén mantener datos muy similares de ocupación (46,6%).

Los hoteles de la Costa Blanca adscritos a la asociación (sin incluir Benidorm) no solo han sobrepasado el 50% de ocupación esta semana sino que han rozado el 58%. El fin de semana los datos reflejan un importante aumento de la demanda, llegando a un 86,9% de ocupación. Al igual que ocurre en Benidorm, los clientes nacionales son mayoritarios en los hoteles, ya que un 82,7% de las habitaciones fueron ocupadas por clientes españoles. El 61% de los hoteles an la Costa Blanca están abierto en estos momentos, y la previsión de ocupación para esta semana (del 31 de mayo al 6 de junio) es del 49,2%.