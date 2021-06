Bares y comercio esperan que el 24 se disfrute aunque se haya considerado un festivo «menor»

Y es que, el día de San Juan es considerado festivo autonómico por el Consell, pero «recuperable» ya que la Generalitat sólo puede declarar un límite de festivos completos al año y antepone otras fechas como jornadas festivas, por ejemplo, este año, el 19 de marzo, el 5 de abril (Lunes de Pascua) y el 9 d’Octubre.

«La gente en Alicante quiere un festivo completo, pero las decisiones las toma la Generalitat» MANUEL JIMÉNEZ - CONCEJAL DE FIESTAS DE ALICANTE

Tanto el Ayuntamiento como las Hogueras reivindican que Sant Joan sea festivo autonómico al 100% aunque los foguerers valoran como un reconocimiento al atractivo turístico de las Hogueras la consideración del 24 de junio como festivo en toda la Comunidad desde hace tres años. Para que fuera así, el Consell cambió en 2019 el día de Reyes, que cayó en domingo, en favor del 24 de junio; y en 2020 la Generalitat eligió el día de Sant Joan para que fuera fiesta en todo el territorio autonómico frente al Jueves Santo, que se había declarado festivo nacional y fue laborable.

Sin embargo, la modificación de las festividades locales y autonómicas ha convertido este año el 24 de junio en una especie de festivo «menor», puesto que no se incluye entre los 14 días asignados en Alicante y en la Comunidad como festivos. Hasta 2018 inclusive el día de Sant Joan era festivo local, que este año, por decisión plenaria, será el 23 de junio. La consideración de festivo recuperable podría ser puntual este año: en 2022 el 9 d’Octubre cae en domingo, lo mismo que el 19 de marzo en 2023, lo que posibilitará de nuevo un festivo autonómico completo para el día grande de las fiestas de Alicante. Desde el Consell aclaran que la particularidad de este año se debe a que ningún otro festivo intercambiable cae en domingo.

«Las Hogueras necesitamos que Sant Joan sea un festivo al 100%, autonómico o local, pero festivo total» TOÑI MARTÍN-ZARCO - PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE FOGUERES

Sea como sea, el Ayuntamiento quiere que el día de Sant Joan sea siempre un festivo «completo» y así lo solicitará de cara al año que viene «porque muchos de los que nos visitan en Hogueras proceden de la propia Comunidad», señala el edil de Fiestas, Manuel Jiménez. Este año las cosas se quedan como están «porque no hay margen para cambiarlo» dado que una petición al respecto requiere una aprobación plenaria. Además, la suspensión de las Hogueras a causa del covid resta «gravedad» al festivo recuperable, en opinión de los foguerers. No obstante, la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, piensa también que Sant Joan debería ser un festivo «completo», algo que entiende que las autoridades locales gestionarán con la Generalitat. «Si es festivo autonómico es ideal. Si no, habrá que volver al local. Queremos que lo sea al 100% porque estamos en Hogueras y lo necesitamos».

El presidente de la Associació de Fogueres Especials, Josep Amand Tomás, recordó que el festivo de Sant Joan cambia en función de los elegidos cada año, y considera «un logro importante que la Generalitat conceda el festivo porque, hasta hace pocos años, no se consideraba nuestra Fiesta ni su atractivo turístico».

«Entiendo que la mayoría del comercio tradicional actuará como en un festivo normal» VANESSA CÁRDENAS - PRESIDENTA COLECTIVO DE COMERCIANTES

Para los sectores de la hostelería y el comercio, el carácter de recuperable del 24 de junio no tiene tanta importancia. «En esas fechas ya estaremos metidos en temporada alta y la mayoría de los establecimientos estarán abiertos. Poco a poco vuelve el turismo, nadie piensa en cerrar y al ser fiesta autonómica pueden venir visitantes de Valencia y Castellón», señala César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA). Este portavoz reivindica el carácter de festivo en toda la Comunidad para el 24 de junio, «al 100%, aplicándose la fórmula que sea».

Para el comercio tradicional será un festivo normal, afirma la presidenta del Colectivo de Comerciantes, Vanessa Cárdenas, que entiende que el festivo recuperable «es una figura novedosa que se ha creado para salvar el número de festivos máximo aperturables que se establece en la ley». En cuanto al hecho de que el 24 de junio no vaya a ser un festivo al uso, la representante recuerda que «la relación laboral en el comercio tradicional es más cercana y flexible, siempre desde la legalidad y la profesionalidad, pero también desde la cercanía y esa relación humana que surge del trabajo codo con codo entre comerciantes y empleados. Esta novedosa figura aparecida en nuestro calendario laboral se afrontará en el comercio local de manera conjunta entre ambas partes, y con diálogo buscando la mejor solución».

«Vuelve el turismo y nadie piensa en cerrar el día 24. Con la fórmula que sea, debe ser festivo en Alicante» CÉSAR ANCA - ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE ALICANTE

Vicente Armengol, presidente de la asociación Corazón de Alicante y vicepresidente de la patronal Facpyme, cree también que el 24 de junio será a todos los efectos un festivo normal en las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en la provincia. En cualquier caso, entiende que lo que se negoció en su día es que el día de Sant Joan sea un festivo autonómico al 100% y que así ha de contemplarse y respetarse.

El pequeño comercio espera apertura de tiendas en calles muy céntricas y con mucho paso para aprovechar la incipiente vuelta del turismo mientras en el resto de la ciudad la mayoría permanecerá cerrado. Tampoco abrirán los mercados municipales ni el 23 ni el 24 de junio. En cuanto a las grandes superficies, a partir del 20 de junio abrirán todos los domingos y festivos en las zonas de gran afluencia turística de la provincia, aunque el 24 de junio, excepcionalmente, cierra en la ciudad de Alicante.