El bipartito de Alicante carga contra el Consell por los auxiliares de playa: "No se consensúan nada con los ayuntamientos"

Los ayuntamientos tendrán que completar este verano el sueldo de los auxiliares de playa, según figura en el decreto de la Generalitat Valenciana -publicado este martes- de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de subvenciones a entidades locales para contratar personas desempleadas menores de treinta años para actuaciones en las playas por el coronavirus.

En el artículo seis figura que el importe subvencionado por cada contratación asciende a 4.459,86 euros, «valor trimestral del baremo estándar de coste unitario que ha sido determinado con base en un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en datos estadísticos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Los ayuntamientos, a partir de esa cifra de subvención para los tres meses de contrato (del 15 de junio al 19 de septiembre), tendrán que «completar los contratos de acuerdo a la categoría que tienen los auxiliares en sus categorías laborales», según confirman fuentes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.

El concejal de Recursos Humanos y Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, lamenta que la Generalitat haya cambiado el proceso de contratación respecto al pasado verano sin consensuar la decisión con los ayuntamientos, que esta vez serán los encargados de realizar las contrataciones a partir de la subvención parcial de la Generalitat. "El año pasado hubo un gran servicio, pero no tiene nada que ver con lo anunciado para este verano. Decir que la Generalitat va a contratar a un millar de informadores en toda la Comunidad [42 para la ciudad de Alicante] no es decir la realidad. Los van a contratar los ayuntamientos con una subvención parcial que dará la Generalitat a cada municipio. Nosotros tendremos que aportar un 30% del coste para completar los sueldos. Aquí serían unos 90.000 euros", ha explicado el edil a preguntas de este diario, para a continuación lamentar la actitud del Consell: "Lamentamos que no se cuente con nosotros. No se consensúa nada con nosotros, no se cuenta con los ayuntamientos. Se habla de 42 informadores, cuando a lo mejor en Alicante necesitamos más o menos. No se nos oye".

Respecto al plazo dado para completar el proceso, el concejal aventura que es demasiado reducido, y más en Alicante por los habituales reparos de Intervención. "En el Ayuntamiento de Alicante ya se saben las pegas de intervención cuando vienen subvenciones de fuera. Quince días es un tiempo limitado", ha añadido.