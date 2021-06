El Consell replica a Hosbec que es el Gobierno el que impide ayudar a todas las empresas turísticas

Disponen de unos fondos para repartir ayudas pero el 90% de las mismas se van a las empresas que por sus propios problemas de tesorería o por otras razones no están al día con sus pagos, o sea morosas. «En cambio, la que ha hecho el esfuerzo de cumplir no tiene acceso», subrayó ayer Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, que mantiene que el Consell podría haber hecho algo más.

Los hoteleros califican este plan de ayudas como una «tomadura de pelo», ya que premia, según la patronal a las empresas morosas, las deudoras. «Si una empresa no ha obtenido durante estos meses financiación y tesorería para atender sus obligaciones de pago es precisamente porque son mercantiles en alto riesgo de no tener ningún futuro. Y es a esas exclusivamente a las que va a ayudar el Consell», asevera la patronal.

La Conselleria de Hacienda matizó ayer que las directrices para conceder las ayudas no son suyas, sino que las marca el Ministerio de Economía. Sólo las empresas y autónomos que tengan deudas pendientes con sus trabajadores, proveedores o los bancos (tras la petición de préstamos avalados por el ICO durante la pandemia) o costes fijos sin pagar podrán acceder a las ayudas directas que las comunidades autónomas están comenzando a tramitar con las directrices del Gobierno central. Matización que no comparte Hosbec, ya que según insiste Nuria Montes. «El Real Decreto permite que las autonomías financien el endeudamiento y también los costes fijos como pueden ser gastos de las cuotas de la Seguridad Social, luz, agua, y esto el Consell no lo ha contemplado», explica Montes. Hacienda, por su parte, aclara que sí se pueden pedir, por ejemplo, ayudas para cancelar el crédito ICO porque ya se considera deuda aunque el empresario esté al corriente de los pagos.

Hosbec asegura que hay hoteles y empresas de alojamiento turístico que han perdido el 80% de su facturación pero son empresas viables y con mucho futuro. Han hecho sus deberes aprovisionándose de tesorería para atender todas sus obligaciones con trabajadores, proveedores, cargas financieras y no van a poder recibir ni un sólo euro de ayuda. «Y no es una imposición del Gobierno central. El decreto permite que las ayudas que diseñen las comunidades autónomas tengan carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles», recuerda Hosbec.

Los hoteleros denuncian que son estos costes fijos los que la Conselleria de Hacienda no ha contemplado en el escenario valenciano. Solo se contemplan las ayudas que se destinen a satisfacer la deuda con proveedores, acreedores financieros y no financieros, incluidos los pagos pendientes derivados de los costes fijos que se han tenido. Según este esquema, «las empresas que deban dinero, por ejemplo, a sus trabajadores podrán recibir ayudas, pero aquellas que hayan pagado puntualmente a sus trabajadores, a pesar de estar perdiendo la camisa en los últimos 15 meses, no recibirán ni un euro de ayuda».

Hosbec insiste en la necesidad de poner en marcha un plan de rescate para el sector hotelero como ha hecho, por ejemplo, Andalucía con 60 millones de euros de dotación para ayudar al sector.

Los casos de Alemania, Francia e Italia

La patronal de los apartamentos turísticos considera que hay otras fórmulas más efectivas

Miguel Ángel Sotillos, presidente de Aptur, no comparte las críticas al Plan Resistir Plus. «Hay empresas que han estado abiertas sin ingresos y acumulando pérdidas. Hay otras que han cerrado, despedido a empleados temporales, ERTE al 100%, y minimizando gastos empresariales. Calificar a los primeros de zombies, morosos o deudores no es correcto. Si el Gobierno hubiera hecho lo que Francia , Italia o Alemania y desde el primer mes hubiera ingresado el 50% o el 70% de lo facturado en cada mes de 2019, esas empresas que han seguido abiertas no tendrían esas deudas». Para Sotillos, «quizá el enfoque y explicación de la Generalitat es erróneo, pero no lo es ayudar al que ha permanecido trabajando estos 15 meses. El dinero a fondo perdido debe darse a quien demuestre seguir abierto y dando pérdidas». Según el presidente de Aptur, «la Administración enfoca ese dinero para reducir deuda a proveedores y, de paso, asegurarse el 21% de IVA de ese importe, y reducir su exposición al 80% de cobertura de los créditos ICO, a la vez que busca un tanto ante los pequeños proveedores, que tienen facturas pendientes de cobro porque las empresas no han podido tener ingresos y hay servicios que no puedes cortar como asesoría, empresas de protección datos, seguros, programas informáticos, internet, telefonía, alquiler de locales», apunta Sotillos.