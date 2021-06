Ecologistas en Acción denuncia que Alicante incumple el plan autonómico al no contemplar la recogida puerta a puerta de la basura

Ecologistas en Acción ha denunciado en una nota de Prensa que el Plan Local de Residuos de la ciudad de Alicante propuesto por el concejal Villar incumple el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana de 2019 (PIRCV 2019) y el mismo pliego de prescripciones técnicas del contrato externo en diversos temas, como el de la obligación de establecer una recogida puerta a puerta en algún barrio o pedanía. "El proyecto propone medidas ya fracasadas como la contenerización y la voluntad de los ciudadanos en el reciclaje como única solución al bajo índice de preparación para la reutilización y reciclaje en la ciudad", denuncia Carlos Arribas, portavoz del grupo ecologista. Las propuestas de prevención en la generación de residuos son insuficientes y faltas de objetivos cuantitativos, según Ecologistas en Acción.

El proyecto de Plan Local de Residuos elaborado por el Grupo TEC Servicios de Ingeniería SL y sometido a información pública, incumpliría, según la denuncia de Ecologistas en Acción, varias determinaciones del plan autonómico de residuos e incluso el propio pliego. "Así, rechaza la recogida puerta a puerta de los residuos domésticos, contraviniendo el artículo 14 del PIRCV 2019, que establece para municipios de más de 50.000 habitantes la obligación de su implantación en algún barrio o pedanía. Eso mismo está en el pliego del contrato con el Grupo TEC. Tampoco hace un estudio comparativo de los diferentes sistemas de recogida de los residuos en cuanto a su eficiencia, ni justifica la solución propuesta".

El plan no hace una evaluación y cumplimiento en Alicante de los principales objetivos de la Ley 22/2011 de residuos y del Plan Estatal Marco 2016-2022, uno de los cuales es que en 2020 la preparación para la reutilización y el reciclaje sea del 50% del total de residuos municipales. Tampoco justifica, según Arribas, que con la propuesta de contenerización que presenta se puedan alcanzar los objetivos del 55% en 2025 y del 60% en 2030.

"El plan lo fía todo al aumento de la contenerización y a la voluntad ciudadana de implicarse en las recogidas selectivas. Sabemos que esa vía es completamente insuficiente, pues no hay ninguna obligación legal para participar en las mismas. Llevamos muchos años con los contenedores de recogida selectiva de envases, vidrio y papel y cartón en nuestras calles, y los resultados son que apenas se recoge de forma selectiva un 25% de los envases puestos en el mercado y un 50% del vidrio. La mayor parte de los residuos se sigue depositando en el contenedor gris de resto o abandonado en el medio natural", subrayan en su comunicado.

"No hay ni usa sola palabra sobre instrumentos económicos para impulsar las recogidas selectivas, como el pago por generación o un sistema de recompensa en el depósito de residuos en los Ecoparques. El plan no dispone de una caracterización fiable de los residuos generados en Alicante e incluso desconoce algunos datos fundamentales de su generación, por ejemplo los de recogida selectiva del vidrio en 2019 y 2020. Por otro lado, las propuestas sobre prevención en la generación de residuos son decepcionantes, pues no hay objetivos cuantitativos en la reducción de generación y no hay ni una sola palabra sobre reutilización y reparación de productos o materiales", finaliza Arribas. .