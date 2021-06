Entrega de premios del I concurso de relatos navideños de la Federació de Fogueres

Al acto han asistido el concejal de Cultura, Antonio Manresa; las Belleas del Foc, Noelia Vinal e Isabel Bartual, la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco y los miembros del jurado, Miguel Castelló y Luis Miguel Sánchez.

Premiados:

Nanorrelatos

Primer Premio: "Sueño de Navidad", de Alejandra March Juan. Foguera Avenida Costa Blanca Entreplayas.

Microrrelatos junior

Primer Premio: "Mamá no me despiertes que aún no es Navidad", de Alejandra Castelló Rodriguez. Foguera Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales.

Segundo Premio: "Érase una vez Aka-Petra", de Andrea Olivares Gómez. Foguera Passeig de Gómiz.

Microrrelatos

Primer Premio: "Renacimiento", de Joaquín Hernández Castillo. Foguera Nou Babel.

Segundo Premio: "Gegants i Alacantins", de Manuel Peñarrubia García. Barraca El Cabasset.