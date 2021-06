Los municipios cargan contra el plan de playas del Consell por la premura y el coste de los contratos

«La Generalitat no va a contratar a un millar de informadores. Los van a contratar los ayuntamientos con una subvención del Consell» JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ - EDIL DE RECURSOS HUMANOS DE ALICANTE

El concejal de Recursos Humanos y Seguridad de Alicante, José Ramón González, lamenta que la Generalitat haya cambiado el proceso de contratación sin consensuar la decisión con los ayuntamientos, que esta vez serán los encargados las contrataciones. «El año pasado hubo un gran servicio, pero no tiene nada que ver con lo anunciado para este verano. Decir que la Generalitat va a contratar a un millar de informadores —42 para Alicante— no es decir la realidad. Los van a contratar los ayuntamientos con una subvención parcial de la Generalitat. Nosotros tendremos que aportar un 30% del coste para completar los sueldos: unos 90.000 euros», explica el edil, para a continuación criticar la actitud del Consell: «No se consensúa nada, no se cuenta con los ayuntamientos. Se habla de 42 informadores, cuando a lo mejor en Alicante necesitamos más o menos». Respecto al plazo para completar el proceso, el concejal aventura que es demasiado reducido, y más en Alicante por los habituales reparos de Intervención.

En Benidorm, el Ayuntamiento recibirá una subvención de 285.671,88 euros de Labora y tendrá que aportar otros 90.570,88 para completar la contratación de los 58 auxiliares asignados por el Consell. La edil de Playas y Empleo, Mónica Gómez, explica que se tendrá que aprobar una modificación presupuestaria para disponer de este montante. Este miércoles el Consistorio ya ha publicado en Labora la oferta de empleo para adelantar los trámites: «Los plazos son los que son y hay que agilizar al máximo el procedimiento, porque si no, difícilmente podrán estar contratados antes del 15 de junio». Gómez también lamenta que la Generalitat haya tardado tanto en concretar un plan que había anunciado a los municipios en abril. Mientras, el alcalde, Toni Pérez, recuerda que el calendario ya juega en contra: «Dijeron que los auxiliares comenzarían a trabajar el 1 de junio y estamos ya a día 2 y aún no hay nada. Ahora, que será el día 15. Llegar, llegarán, pero ya vamos tarde y estamos perdiendo un tiempo precioso. Si se hubiese hecho todo en plazo, estos jóvenes podrían estar ya trabajando en las playas».

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tendrá que aportar 20.000 euros para la contratación de 13 auxiliares, un número muy reducido dado que la orden del Consell tiene en cuenta los kilómetros de playa y las plazas hoteleras pero no las particularidades de poblaciones como ésta, Torrevieja u Orihuela Costa, con escasa planta hotelera pero con un gran volumen de segundas residencias.

El concejal de Empleo de Orihuela, Víctor Valverde, criticó que la seguridad en las playas «es un servicio importante y tenemos solo 15 días para contratar y buscar la partida para pagar a los auxiliares, que el Consell estima en 107.000 euros para contratar 24 personas». Valverde también se queja de que, como ocurrió el pasado verano, el número de auxiliares para cubrir los 14 kilómetros de las 11 playas del municipio se queda corto: «Necesitaríamos seis más, llegar a 30».

Desde Santa Pola señalan que por un lado les parece correcto que el Consell les brinde ayuda para tener más control de las playas pero entienden que la forma de gestionarse estos contratos en esta ocasión resulta «muy problemática» porque sólo tienen prácticamente 15 días para gestionarla «y como los ayuntamientos tienen que tener aportación presupuestariamente hay que hacer encajes, y eso lleva tiempo.», según Jorge Díez, edil de Playas.

En Elche también creen que el plazo para arrancar el servicio es ajustado «porque Labora nos tiene que mandar el personal, hacer preselección y contratos», según Carles Molina, edil de Playas y Turismo. Aún y así, creen que es correcta la forma empleada en esta ocasión y entienden que tengan que hacer la aportación dependiendo del mínimo salarial.