«Esto es un bache grande para nuestra fiesta pero resurgiremos y podremos disfrutar de las Hogueras»

Nuestro cargo ha sido atípico desde el principio ya que salimos elegidas sin presidente de la Federació y con cuatro vicepresidentes. Poco antes de que nos confinaran tuvimos la reunión con Federació para que nos dieran nuestra agenda. De repente, nos encerraron en casa. Pensábamos que al retomar la actividad íbamos a poder vivir lo que nos correspondía por nuestro cargo. Nos habría hecho ilusión asistir a las Fallas, a las fiestas de la Magdalena, a Murcia...Al final nos vamos con pena por eso. No hemos podido disfrutar de esos actos tan importantes para nosotras, ni siquiera de la Semana Santa de nuestra ciudad o de la Santa Faz. Pero tiene que terminar el ciclo y no podemos estar eternamente. Es algo que ha venido así y ya está. Sinceramente, con la cantidad de víctimas que ha habido, es un poco egoísta hablar de esto. Además, nosotras estamos bien y nuestras familias, también.

¿Cómo es ponerse el traje de alicantina con mascarilla?

La primera vez que me vi con mascarilla y con mantilla me puse a llorar. Aunque había visto ya a algunas de mis compañeras y a las nenas con mascarilla, me emocioné bastante. En la primera presentación a la que fui, Barrio Obrero, me impactó la imagen de la chica despidiéndose con la mascarilla, y presentarse a las nuevas bellezas y damas con ella puesta. Sabía que iba a ser así, pero vivirlo en primera persona...Hace un mes fui al Ayuntamiento a grabar un vídeo y me la tuve que quitar. Verme con el traje de alicantina sin ella también me impresionó. No es por agobio, sino que es una imagen que impacta.

¿Refleja todo lo pasado?

Esta situación es como una película. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ver a una Belleza del Fuego, a una representante de su fiesta, vestida con el traje oficial y una mascarilla? Al final, nos hemos adaptado a las circunstancias como en el ámbito laboral y en la vida.

Toda esta situación deja un gran impacto en las Hogueras...

Hay muchos sectores que viven de la Fiesta muy afectados. Constructores, indumentaristas, músicos, fotógrafos, estilistas, empresas de luz y sonido, las que ponen las sillas o las vallas. Al final la Fiesta es un motor para la ciudad y se han visto perjudicados, igual que la hostelería, el pequeño comercio o los autónomos. En estas circunstancias, ¿quién no se ha visto damnificado? Las Hogueras en junio son una inyección económica para Alicante, no solo para los festeros.

¿Entiende que las comisiones hayan dicho que no por segundo año a las Hogueras?

El «no» ha sido mayoritario y si la decisión de foguerers y barraquers ha sido esa, hay que respetarla.

Teme una fuga de socios tras dos años sin Hogueras?

No todo el mundo está en las mismas condiciones económicas. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, que no puede continuar. Confío en que ese porcentaje que se desenganche vuelva a sus comisiones cuando se empiece a mover todo. Tampoco va a ser un año en blanco, ahora se va a celebrar la elección de la Bellea del Foc, la pasarela, actos que dan mucha vida a los foguerers. Espero de corazón que no se produzca esa fuga y que puedan aguantar hasta el año que viene todas las comisiones de hogueras y barracas.

¿Y los artistas que sí querían sacar sus monumentos?

Se les debe dar ayudas y articular propuestas que les hagan salir a flote para que puedan aguantar hasta el año que viene, como el concurso para que planten monumentos en los contenedores de reciclaje.

Las Hogueras cumplirán 100 años en 2028. ¿Son fuertes para recuperarse?

Esto es un bache grande para nuestra fiesta y para el mundo entero pero las ganas de seguir luchando son más grandes que las adversidades que podamos encontrar. Van a ser años difíciles pero resurgiremos, todo irá a mejor y podremos vivir y disfrutar de nuevo de unas Hogueras como las que conocemos y de un centenario como se merece la celebración.

¿Qué propone para que la gente se enganche?

Nuestra fiesta es muy completa pero añadiría actividades en los colegios para que los niños conozcan su historia. De pequeño es cuando mejor se introduce uno en un círculo que es muy sano, donde haces amistades que pueden ser para toda la vida. Hace falta involucrar más a los vecinos a través de cartillas, o en los almuerzos. Es una oportunidad para que las comisiones retomen esa actividad y hagan un esfuerzo para que calles y barrios colaboren con la hoguera de su distrito. Todos debemos ayudar para salir de ésta reforzados e impulsar las Hogueras como motor. La inyección de economía para la ciudad será mayor cuanto mejor le vaya a la Fiesta.

¿Las administraciones deben ayudar más?

Lo que hay que hacer es mover la Fiesta y su actividad, con todas las medidas de seguridad. Estamos saliendo poco a poco y con la vacunación va a ir mejor. Como la ciudad, el empleo y la situación de las comisiones, pero toda ayuda es poca.

Prepara oposiciones para las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Qué opina de su papel?

Muy emocionante. Arriesgan su vida por los demás y han tenido un papel fundamental en la seguridad de todos nosotros. Se han puesto en peligro por ayudar a los demás.