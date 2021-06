Los hosteleros y los empresarios del ocio nocturno se sienten traicionados y exigen al Consell abrir una hora más

La decisión del Consell, según la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana, es «una nueva traición del proceso negociador de la desescalada» que «apuesta por el caos en las calles con el fin del toque de queda». La coordinadora baraja «recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia el decreto que pueda aprobar la Generalitat».

Los propietarios de los negocios de ocio entienden que con esta medida las autoridades pierden la oportunidad de «controlar» las reuniones sociales una vez que expira el toque de queda. «Ahora que podrá salir cuanto le apetezca, la gente, en lugar de estar en espacios reglados, con su mascarilla y su distancia, se irá a las playas, a las plazas, a los parques. Trasladar a los chavales la responsabilidad de tomar la decisión de irse a casa a las dos de la mañana es vivir en un mundo que no es real», afirma Lalo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería (CEOH).

El colectivo afirma que con las limitaciones en el interior de los locales y de horarios que se mantienen «muchas discotecas y locales de copas seguirán sin abrir. «La gente irá a otro tipo de negocios y a los establecimientos se les aboca a pasar el verano en una situación límite. Todo por no aplicar el sentido común». Díez, que tampoco entiende por qué no se recupera el horario de la restauración de forma completa hasta la una y media, cifra en un 40% los establecimientos de ocio que han cerrado desde que empezó la pandemia. Las discotecas podrán abrir sin pista de baile, sin que los clientes pidan en barra, con interiores al 50%, y hasta las 2 de la madrugada.

La hostelería tiene que estar cerrada a la una, con lo que dejará de servir comidas a las doce y media de la noche. «Hemos conseguido media hora más, algo escasísimo con los indicadores actuales. Habrá quien se conforme pero nosotros no», señala César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, que exige ser sector prioritario en la vacunación. «Seguimos sin poder usar barras y con el interior al 50%. Hay muchos establecimientos que dependen de esto, y están dejando de facturar un 40%. Y no todo el mundo tiene terraza».

El presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Marco Antonio Pomares, opina que las nuevas medidas aprobadas por el presidente Ximo Puig son «positivas porque damos pasos hacia adelante con una ampliación de los horarios; pero negativas porque seguimos al 50% del aforo interior, sin poder disponer de las barras. En muchos casos, por la distancia de seguridad, no se puede utilizar ni ese 50% interior». Por ello, habla de valoración agridulce. «Seguimos con los grilletes puestos, no podemos trabajar con la normalidad que nos gustaría. No hemos recibido ninguna compensación económica y hay locales que arrastran una gran deuda desde marzo de 2020. Abrimos a pérdidas porque las restricciones actuales no nos permiten sacar beneficios, sobre todo las relacionadas al aforo. Los bares pequeños, de barrio, cuyo fuerte es la barra, están abocados al cierre. No podemos pensar solo en los grandes restaurantes con mucho espacio».

Tampoco es una apertura razonable para Ociobal de Benidorm. Su presidente, Víctor Navarro, apunta que «se queda muy justo el horario» después del «maltrato del Consell» desde el 14 de agosto cuando se decretó el cierre del ocio nocturno. «Esperábamos mucho más», dijo. «Nos gustaría abrir con normalidad, incluidas las pistas de baile» ya que con la incidencia actual y el ritmo de vacunación consideran que se podría «volver poco a poco a la normalidad de verdad». Algunos negocios de Benidorm habían pedido nuevas licencias para poder abrir con servicio de restauración e intentar remontar la actividad. Navarro indicó que esos serán los que se mantengan funcionando pero que habrá «muy pocas aperturas nuevas» con las restricciones actuales y que se producirán más hacia mediados de junio cuando también «haya un poco más de turismo». Con todo aseguró que habrá muchos locales de ocio nocturno, sobre todo en el Rincón de Loix, que «no abrirán hasta que no vuelva el turismo internacional».