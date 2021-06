La asistencia al baño para discapacitados llega a Tabarca

Las plataformas se mantienen en el acceso 10 de la playa de San Juan, el acceso 13 del Postiguet y en el acceso 6 de la playa del Saladar-Urbanova. Esta temporada, como novedad, se incluirá la playa de Tabarca, aunque exclusivamente como servicio de acompañamiento y asistencia al baño para personas con diversidad funcional y movilidad reducida. En paralelo, se pondrán en funcionamiento plataformas con estructuras y dimensiones accesibles en la Albufereta y la Almadraba, según explica el patronato.

Por otro lado, este verano se mantiene el mismo dispositivo de asistencia y salvamento que el año pasado, con 46 personas para las playas de Alicante que estará activo hasta el 15 de septiembre. En San Juan, Postiguet, Urbanova, Albufereta y Almadraba está ya operativo, coincidiendo con la temporada estival, desde el 1 de junio, en horario de 10 a 20 horas todos los días de la semana. En el caso de las playas de Tabarca y Agua Amarga (la canina), el dispositivo arrancará el próximo 15 de junio, en horario de 11 a 19 horas. Alicante contará con una plantilla de socorristas compuesto por 46 personas, que se distribuyen con 17 en San Juan, 10 en el Postiguet, 8 en Urbanova, 4 en la Albufereta, 3 en la Almadraba, 3 en Tabarca y 1 en Agua Amarga.

Por otro lado, como adelantó este diario, todas las playas alicantinas se han adherido a la «Red Playas sin Humo», con el doble objetivo, según el bipartito, «de fomentar la buena práctica de no fumar en la arena y, por otro lado, cooperar con las medidas de prevención del covid». Eso sí, no se multará a quien siga fumando en la playa, mientras no incumpla las restricciones por el covid.

La vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), destacó este jueves que «Alicante es un destino único, accesible y seguro».