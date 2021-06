Barcala carga contra el Consell por la suspensión de las hogueras en la playa la noche de San Juan: "No habrá hogueras, pero sí botellones"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), no entiende la decisión de la Conselleria de Sanidad, liderada por Ana Barceló (PSPV), de prohibir las hogueras en la playa la noche de San Juan. El regidor ve que la restricción no guarda coherencia con últimas medidas del Consell, como el fin del toque de queda o de las limitaciones en los grupos. "En alicante, en la playa, no habrá hogueras porque está prohibido por Sanidad. Pero no cerraremos las playas, porque sólo se prohíben las hogueras. Va a ser un problema. Habrá un dispositivo para que se pueda hacer de todo, menos hogueras. Puede haber aglomeraciones de igual forma. No se harán hogueras, se harán botellones. Solo pediremos coherencia", ha señalado Barcala este viernes al ser preguntado por las nuevas medidas de la Generalitat, dentro de la progresiva vuelta a la normalidad: "Se toman medidas a medias. Nos llama la atención la restricción en los aforos en los grandes espacios, donde es fácil de controlar las medidas de seguridad, como en la plaza de toros. Se dan contrasentidos. Voy a trasladarlo al presidente de la Generalitat". Al respecto, el regidor ha puesto en foco en las posibles contradicciones: "Abrimos la mano por un lado, pero se propician fiestas en los pisos sin control y sin número máximo de asistentes. Acabará con denuncias vecinales. Se establecen restricciones en grandes recintos, como la plaza de toros, donde se controlan horarios, asistentes. y en otros entornos espacios, no".