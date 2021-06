El Consell acusa a los alcaldes del PP de "boicotear" el programa que contratará 416 auxiliares de playa en la provincia

Este programa contempla la contratación de 1.000 auxiliares de información que velarán por el cumplimiento de la normativa sanitaria en prevención del covid-19, tanto en las playas de la Comunidad Valenciana como en los lugares de mayor concurrencia. “Sorprende y no se entiende la actitud de algunos alcaldes que frente a la colaboración, ayuda y estímulo del turismo de los ciudadanos de las playas valencianas, pongan problemas, pongan trabas, pongas obstáculos y dificulten la recuperación de un sector estratégico, como es el turismo en la Comunidad Valenciana”, indicó el responsable autonómico. Ángel ha explicado que no comprende este tipo de comportamientos: “que no se preocupen y ocupen de la seguridad de sus playas y sus ciudadanos. Sorprende. Qué trabajen más”.

Cabe recordar que los ayuntamientos pidieron hace unos días "celeridad" para completar este programa y también provocó un aluvión de críticas por parte de algunos de los ayuntamientos a los que irán a parar estos informadores después de la reunión que los consistorios mantuvieron con distintos representantes del Consell, donde la mayoría de ellos expuso sus dudas y quejas sobre el proceso. Los principales motivos de crítica: la premura con la que se habrán de tramitar las contrataciones y la obligación de aportar un elevado montante económico para asumir parte de los salarios de estos jóvenes, un gasto que los municipios han conocido en las últimas horas, casi por sorpresa, y para el que ninguno de ellos tenía previsión presupuestaria.

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias ha explicado que la Comunidad Valenciana será la única que aumente la seguridad de sus playas con la contratación de 1.000 auxiliares de información, lo que permitirá: “reforzar nuestra imagen, nuestro turismo y la calidad de nuestras playas frente a otras Comunidades Autónomas que este año no han renovado este dispositivo”.

Esta iniciativa "permitirá, además de generar un espacio de máxima seguridad en las playas de la Comunidad, impulsar la creación de empleo entre los jóvenes, uno de los colectivos más vulnerables en el ámbito laboral". El año pasado, 418 personas informaron en las playas de Alicante, 348 en las de Valencia y 234 en las de Castellón. Este año, en Alicante lo harán 416.

Con carácter general el equipo de auxiliares realizará labores de información sobre normativa covid-19, en especial sobre el control de acceso y aforo de las playas, velando por el cumplimiento de las medidas contenidas en la normativa de Sanidad, así como de las disposiciones recogidas en los planes de Seguridad y Salvamento, y planes de contingencia.

Dentro de sus funciones se encuentra también la de informar y orientar a las personas usuarias que accedan a la playa de los avisos y comunicados que se puedan dictar en materia de emergencias y protección civil desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (AVSRE), así como proponer a través del 1.1.2 Comunitat Valenciana, en el caso de que se produjera una emergencia que no pueda ser cubierta con los recursos presentes, la activación y movilización de recursos extraordinarios.

También pondrán en conocimiento del Cuerpo de Policía Local del municipio las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o colaboraciones con la dirección del Cuerpo de Policía Local o, en su caso, de los servicios de Turismo de los ayuntamientos, colaborando en todo momento y a su requerimiento, con los servicios de socorro, vigilancia y seguridad presentes en el espacio, todo ello siempre con respeto a sus capacidades y formación. En ningún caso harán labores de seguridad, socorrismo, limpieza o similares.