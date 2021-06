Si la Agencia Estatal de Meteorología no se se equivoca y desde hace unos meses sus pronósticos son certeros, el fin de semana no va a ser de playa, a no ser que nos conformemos con dar un paseo por la orilla de mar, a poder ser con chubasquero. Frío no va a hacer, para nada que estamos en junio, pero por aquello de que el mar está a una temperatura -21 grados- e la que apetece el baño, la entrada de una nueva bolsa de aire frío provocará un sábado marcado por las tormentas, sobre todo en el interior de la provincia.

Según la Aemet, hoy puede comenzar a llover en cualquier momento aunque de manera débil. Mañana chaparrones y el domingo, a medida que avance la jornada volverá el sol. Mal fin de semana por lo tanto para los hosteleros que, desgraciadamente, llevan ya muchas semanas con un ojo puesto en el cielo y el otro en València para ver qué nuevas decisiones se toman para contener el covid. Y la incidencia subiendo ligeramente. Vaya pesadilla. En los próximos dos días las tormentas afectarán a muchas regiones de la Península, siendo bastante intensas y casi generales durante la jornada del sábado, según José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored.

En la primavera es común que se produzcan cambios bruscos en la situación meteorológica, tal y como hemos podido comprobar en los últimos días. En el pasado fin de semana las temperaturas superaron los 35 ºC en Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía; poco después, varias regiones se vieron afectadas gravemente por los fenómenos tormentosos, como Valladolid, donde el pedrisco dañó la denominación de origen Ribera del Duero, Burgos que vió afectado su cereal y Aragón la cosecha de fruta.

Hoy se irá aproximando al suroeste peninsular un embolsamiento de aire frío por el Atlántico. A lo largo del día, la nubosidad irá aumentando en la mitad norte y este, apareciendo chubascos tormentosos en la cuenca del Ebro y el este de Castilla y León. En Baleares y Melilla habrá polvo en suspensión y Canarias tendrá cielos parcialmente nubosos en el norte y despejados en el sur.

El sábado el embolsamiento se habrá colocado sobre la mitad occidental de la Península y provocará chubascos tormentosos en el centro y este peninsular, así como en Baleares, donde las lluvias podrían ir acompañadas de barro -la llamada lluvia de sangre- debido a la presencia de polvo en suspensión. Algunas de estas tormentas serán fuertes y presentarán granizo. La inestabilidad durante este día será casi generalizada.

El domingo la atmósfera tenderá a estabilizarse, aunque las primeras horas podrían estar marcadas por algunos chubascos en la zona de los Pirineos, Cataluña y el archipiélago balear, mientras que por la tarde la Comunidad Valenciana podría verse afectada por nuevas tormentas. En el norte de Canarias se mantendrán los cielos parcialmente nublados.