Transportes abre dos carriles del acceso al aeropuerto, que estará terminado en julio

Que por un buen acceso viario no sea. El Ministerio de Transportes (Mitma) ha dado desde enero un empujón definitivo a los trabajos para la remodelación del nuevo acceso al aeropuerto de Alicante-Elche/Miguel Hernández, y si no se producen contratiempos imprevistos de última hora la nueva N-338, con dos carriles en cada sentido, será una realidad este verano, coincidiendo con la reanudación de la mayoría de los vuelos, si el presidente del Reino Unido, Boris Johnson coloca a España en «verde», sin restricciones para los viajes. De momento, esta semana los vehículos ya pueden acceder al recinto aeroportuario por un carril en cada sentido, y aunque el Ministerio no haya dado fecha oficial de apertura, se espera que la nueva carretera esté operativa al cien por cien en julio.